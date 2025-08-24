Ocho canteranos para propulsar el exitoso arranque del Pucela en Segunda

El final en Castalia fue de esos de la Liga de las tensiones. De esos en los que se ven las hechuras de equipo bregado, ... acostumbrado a las mil y una batallas en su trayectoria. Un examen quizá demasiado prematuro para muchos de los futbolistas que conforman la actual plantilla del nuevo proyecto del Real Valladolid.

Castalia es uno de esos campos complicados de la Segunda División. Fortín donde el equipo local –que esta temporada busca dar un paso más– cimentó la permanencia la pasada campaña, hasta convertirlo en un campo casi imposible en el que sumar, y menos de tres en tres. Lo advirtió Pablo Tomeo a sus compañeros, en los prolegómenos del choque. Y eso que el ex del Mirandés ya se impuso la pasada campaña al equipo castellonense (1-3) con los rojillos. Era noviembre, y el Castellón ni mucho menos arrancó la Liga como la finalizó.

En ese final de órdago, en el que a los aficionados blanquivioleta les faltaban uñas y el corazón se le salía del pecho, el Pucela de Almada finalizó el choque con cinco canteranos, en el que David Torres, de 22 años, era el veterano...

El central vallisoletano, que la pasada campaña completó un máster acelerado de balompié en Primera –en la que conoció todos los sinsabores de la profesión– tuvo en su cabeza y en sus botas la obligación de liderar a sus compañeros, junto a otros veteranos como Stanko Juric o el propio Juanmi Latasa.

Torres, convertido en un modelo para los que siguen su pasos, finalizó el encuentro achicando balones para darle al equipo la segunda victoria de la temporada en otros tantos partidos. Los tres puntos tienen más mérito precisamente por esto. Al zaguero pucelano se sumaron en el campo futbolistas 'made in Los Anexos'. Alani, quien debutó esta temporada en Castellón, después de ser un fijo durante toda la pretemporada, pero uno de los damnificados por la necesidad de crear más juego en el centro del campo, tras lo exhibido en los choques en Bristol y Burgos, durante la preparación.

El centrocampista nigeriano, con ficha ya del primer equipo, al que ya la temporada pasada se le promocionó del juvenil –al ejemplo de Juma Bah–, fue de esos llamados a sujetar el centro del campo junto a Juric. A él se sumaron Xavi Moreno, una de las primeras alternativas de Almada para refrescar el ataque, cuando los teóricos titulares necesitan oxígeno.

El extremo ha gozado de minutos en los dos primeros partidos de Liga y ha tenido más de quince minutos en ambos para demostrar el desborde que atesora.

Otro de los que debutó fue Mario Maroto, promocionado del Promesas, en el que tenía los galones la pasada campaña. El vallisoletano aprovechó la baja de Tamas Nikitscher para ser el octavo canterano en debutar en dos partidos, algo inusual y que plasma esa idea de proyecto con arraigo con el que ha aterrizado la nueva directiva y Víctor Orta a la dirección deportiva. El último en salir fue Iván Garriel 'Garri', que también tuvo minutos ante el Ceuta, y que salió por un agonizante Biuk, ya en el tiempo de descuento, el octavo canterano blanquivioleta del partido.

Futbolistas que se suman a los también canteranos, pero con otro estatus, como el propio Iván Alejo, Amath o Chuki, y que marcan el camino a otros jugadores que entrenan a diario con ellos como Koke o Aceves –protagonistas también en pretemporada–, y Aranda o Hugo San, que permanecen ahí en un segundo plano.

En ese carrusel de oportunidades, y que también está supeditado a las posibles últimas incorporaciones que haga el equipo hasta el cierre de mercado, están en ataque Arnu y Jorge Delgado. Ambos delanteros son jugadores a todos los efectos de la primera plantilla, pero hasta ahora no han gozado de la confianza de Almada. En el choque ante el Castellón, con Latasa exhausto al término del partido y sin Marcos André lesionado, ninguno tuvo minutos, y el club plantea una posible cesión de ambos.