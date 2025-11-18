Hay que ir al mercado ya,... antes de que suban más los huevos

El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Víctor Orta y Guillermo Almada, en la presentación del técnico el pasado mes de julio. C. Espeso
«Apuesto contracorriente por ahorrarse lo que cuesta un '9' y que el Real Valladolid se lo gaste en un '8' o en un jugador que aporte coherencia al centro del campo»

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:35

No queda tanto para que se abra el mercado, y ya hay quien piensa -servidor, uno de ellos; Almada es otro- que ya deberíamos estar ... en la puerta, engrasando el fax para que no se atasque en el momento de la verdad y nos veamos a las 23:59 del próximo 2 de febrero pendiente de migajas que no mejoran lo que hay en ese vestuario. Tú y yo sabemos, el director deportivo mejor que nadie, que las ventanas de fichajes que se abren en enero acostumbran a dejar helado al más pintado y, salvo honrosas excepciones -Cyle Larin, la última-, los jugadores que se incorporan con el tren en marcha acaban atropellados por la situación, el contexto, su falta de adaptación, la incomprensión del entrenador o, simplemente, su propia inoperancia.

