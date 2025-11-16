Impotencia
En los últimos cinco partidos como locales hemos empezado recibiendo goles, antes del minuto quince en la mitad de los casos
Carlos Pérez
Domingo, 16 de noviembre 2025, 12:10
Casi un 60% de posesión, veintidós tiros totales y diez córneres no dan para más que 4 tiros a puerta y uno al palo. Sólo ... tres paradas del portero. Yo no puedo decir que el viernes jugásemos un mal partido y mentiría si hablase de falta de compromiso, de lucha y de intensidad. Pero con eso no nos da. Llevamos ya catorce jornadas para saber que tenemos un problema, que ahora ya veo que son dos. El primero y más evidente es la absoluta falta de gol. El segundo es que en los últimos cinco partidos como locales hemos empezado recibiendo goles, siempre en la primera parte y antes del minuto quince en la mitad de los casos. Vamos a ver qué pasa.
El problema de la falta de gol tiene varios factores. El primero es que hemos perdido muchos partidos con un delantero que defiende bien los córneres...y nuestros ataques. Pero no nos engañemos, Robert Lewandowski llevaría un par de goles más en este equipo. Eso es por la absoluta falta de criterio que tenemos en ataque. Jugar con dos extremos a pierna cambiada que nos obliga a que cuando llegan arriba o bien tengan que recortar para ponerla con su pierna buena o bien pongan un centro malo, no es la mejor opción para ser resolutivos. No chutamos desde fuera del área y todo se reduce a centros de los laterales, que tampoco son Cafú ni Andreas Brehme precisamente. En resumen, jugamos sin extremos, con un diez que no es un diez y ahora con dos nueves que se estorban. Creo que los 15 goles que llevamos a favor son un éxito en estas condiciones.
El segundo problema es nuestro área. No voy a decir que en casa empezamos perdiendo porque salimos sin intensidad. No lo veo así. Pero no es normal que, en los cinco últimos partidos en casa, tres de ellos contra equipos que están en posición de descenso, hayamos empezado perdiendo. Y sin que nos hayan avasallado. Hablo de memoria, pero todos han sido goles muy parecidos en los que nos han pillado muy desordenados en defensa. Insisto en que hay que diferenciar un fallo puntual de un patrón. Y nuestros fallos invocan más a un problema que a la mala suerte. Cuando tienes problemas para meter goles, no los regales en tu meta.
No voy a juzgar al míster, que viniendo de dónde venimos creo que tiene al equipo mucho mejor de lo que muchos esperaban. Cuando el objetivo para una gran mayoría de la masa social sigue siendo los cincuenta puntos, haber estado peleando por el ascenso directo hasta esta jornada me parece un éxito. Y aunque a mí me gustaría que, en mayor cantidad, usando a los chicos de la cantera, que insisto es el futuro de este club.
Espero que el míster reflexione sobre lo que no funciona y podamos sacar esto adelante, porque yo creo que con estos mimbres se puede aspirar a más que a estar viendo a cuentos puntos del descenso vamos a estar cuando acabe esta jornada
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión