El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Peter Federico trata de superar a Kirian el pasado viernes. José Carlos Castillo
Desde la Grada

Impotencia

En los últimos cinco partidos como locales hemos empezado recibiendo goles, antes del minuto quince en la mitad de los casos

Carlos Pérez

Domingo, 16 de noviembre 2025, 12:10

Comenta

Casi un 60% de posesión, veintidós tiros totales y diez córneres no dan para más que 4 tiros a puerta y uno al palo. Sólo ... tres paradas del portero. Yo no puedo decir que el viernes jugásemos un mal partido y mentiría si hablase de falta de compromiso, de lucha y de intensidad. Pero con eso no nos da. Llevamos ya catorce jornadas para saber que tenemos un problema, que ahora ya veo que son dos. El primero y más evidente es la absoluta falta de gol. El segundo es que en los últimos cinco partidos como locales hemos empezado recibiendo goles, siempre en la primera parte y antes del minuto quince en la mitad de los casos. Vamos a ver qué pasa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  2. 2 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  3. 3

    Vandalizan un parque de Valladolid un mes después de su inauguración
  4. 4

    Isaac Sánchez, el vallisoletano que ha hecho del oro un fenómeno viral en redes: «Está en máximos históricos»
  5. 5

    Un barrendero de La Rondilla muestra su hartazgo por la falta de civismo de algunos vecinos
  6. 6

    La lluvia provoca un susto en el encierro de Traspinedo
  7. 7 Renfe reducirá desde este domingo los tiempos de viaje entre Madrid, Segovia y Valladolid
  8. 8 Detenido un menor por intentar robar de un fuerte tirón el bolso a una anciana
  9. 9 Arde de madrugada un coche aparcado en una calle de Pajarillos
  10. 10

    Vox condiciona apoyar el Presupuesto a que Mañueco asuma en público recortes a sindicatos e inmigración

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Impotencia

Impotencia