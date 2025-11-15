La tiritona blanquivioleta y los 58 lanzamientos al limbo

Los números no mienten, y aunque el cuerpo técnico del Real Valladolid -con Guillermo Almada a la cabeza- tiene detectado el problema, la realidad es ... que el pobre bagaje blanquivioleta en este primer tercio de la competición viene derivado de su paupérrimo acierto cuando encara la portería contraria.

No es que el conjunto pucelano no llegue a posiciones de lanzamiento, porque, aunque también se le pone en juicio su poca capacidad para crear, la realidad es que sí llega al área o la zona caliente del equipo contrario. Lo hace incluso en los partidos en los que se ha quedado a cero, que son ya cuatro en los primeros catorce encuentros disputados -cinco, si se tiene en cuenta el choque de Copa en Portugalete-.

La preocupación viene motivada porque los Latasa, André, Delgado... pero también Amath, Biuk, Peter... han lanzado hasta en 58 ocasiones a portería ¡en los cuatro partidos en los que no hubo diana! Ni una vez a las mallas, con una media de casi quince tiros a palos...

Cuando la pelotita no se va por arriba, se va a un lado, o al otro... O los 'tiritos' los atrapa el Edgar Badía de turno, o Víctor Aznar, o Dinko Horkas, convertido en figura de cera el pasado viernes en Zorrilla. Precisamente, el guardameta de la UD Las Palmas es el portero que más lanzamientos ha recibido del Real Valladolid, que sobrepasó la veintena ante los canarios, con 22, la mayoría al limbo.

La comparación a la hora de valorar la efectividad es odiosa con por ejemplo el resultado más favorable para los blanquivioleta en lo que va de Liga. El equipo de Almada derrotó al Ceuta 3-0 en la jornada inaugural y 'solo' necesitó de 16 tiros a portería para hacer el triplete... Con 22 el pasado viernes, el portero 'pío pío' no tuvo ni que inmutarse.

Edgar Badía, con la Cultural, recibió 18, en otra demostración de pólvora mojada que ya llevó al técnico a buscar alternativas en ataque, y que con el paso de las jornadas solo ha hecho que agudizarse.

Cambio de sistema

Guillermo Almada, ante la falta de acierto y la soledad del '9', en la mayoría de los casos Juanmi Latasa, optó por rodear a este de otro delantero, para evitar que se desgastase tanto, y tener otro referente en el área. Fue su idea inicial a la hora de desembarcar en Zorrilla en el mes de julio, en el que tenía claro que con 'Lata' y Marcos André enchufados, las opciones de que el proyecto llegase a buen puerto «se duplicaban».

El preparador uruguayo sigue teniendo esa idea en la cabeza, y ante el Cádiz lo intentó, pero se quedó sin el delantero madrileño por lesión, y fue Marcos André el elegido junto a Jorge Delgado. El gol no llegó, y el Pucela lanzó solo seis tiros... récord negativo de la temporada hasta el momento.

Repitió el pasado viernes ante Las Palmas, y André y Delgado fueron la dupla atacante. El canterano lanzó a portería en el primer balón que tuvo. Agua. También lo intentó Marcos André cada vez que tuvo oportunidad, aunque sin suerte. Como Peter. Como Amath... Hasta llegar a los 22 tiros, siendo el de Iván Alejo al larguero el más cercano de hacerse con los 50 puntos de la diana.

En esa búsqueda de alternativas, el técnico hizo debutar al juvenil Mario Domínguez para acabar con la sequía, sin suerte en su primer partido, como Arnu, que tampoco se ha estrenado como goleador. Y ahora las soluciones apuntan al mercado de invierno, en el que fichar a un '9' parece imprescindible, aunque su llegada esté posiblemente supeditada al límite salarial (casi copado); o a un mercado en sí que casi nunca ha sido fructífero para los blanquivioleta, y más si se alude a la delantera, con la excepción de Vladímir Manchev, en enero de 2007; o quizá, el propio Amath, hace dos temporadas, cuando llegó procedente del RCD Mallorca y anotó cinco goles en sus primeros siete partidos.