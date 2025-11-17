El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Juric, Javi Sánchez, Tomeo y Arnu se dirigen al Findo Norte al término del último partido. José C. Castillo
El príncipe blanquivioleta de Nigeria

«No deja de ser irónico que después de pedirle a la afición un esfuerzo por enésima vez, el resultado del partido fuera una nueva derrota que demuestra que el ambiente no es el problema»

Alberto Cuesta

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:48

Uno de los timos más conocidos es en el que, a través de un correo electrónico, un supuesto príncipe nigeriano promete una cuantiosa recompensa económica ... a un usuario a cambio de un pago por adelantado, a modo de gastos de gestión, para poder retirar su fortuna y sacarla del país. Una vez entregado ese adelanto solicitado, el príncipe desaparece, como las lágrimas en la lluvia en 'Blade Runner', y el engañado se queda con cara de tonto y con la cuenta del banco en cuarto menguante. Es un fraude tan habitual que ya se ha convertido en parte de la cultura popular y es cada vez más difícil caer en él… salvo si eres abonado del Real Valladolid.

