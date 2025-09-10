El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Víctor Orta, este miércoles, en la sala de prensa del Estadio José Zorrilla. Iván Tomé
Real Valladolid

Víctor Orta: «Ya no hay mercado para nosotros, ahí están Marcos André y Javi Sánchez»

El director deportivo es categórico con respecto a la posibilidad de firmar a jugadores libres y defiende el nivel y la experiencia del ariete y el central

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:37

El director deportivo, Víctor Orta, cierra la posibilidad a que pueda haber más incoporaciones al Real Valladolid. «Para nosotros, el mercado está cerrado, salvo una ... catástrofe, que no la va a haber». Categórico, el profesional blanquivioleta, «feliz y satisfecho» por el mercado realizado, entiende que la plantilla está compensada, aunque admite que existiría «remanente para acometer alguna operación en caso de necesidad de refuerzo» en el mercado invernal. «También podría darse alguna salida», matiza.

