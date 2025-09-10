Víctor Orta: «Ya no hay mercado para nosotros, ahí están Marcos André y Javi Sánchez»

El director deportivo, Víctor Orta, cierra la posibilidad a que pueda haber más incoporaciones al Real Valladolid. «Para nosotros, el mercado está cerrado, salvo una ... catástrofe, que no la va a haber». Categórico, el profesional blanquivioleta, «feliz y satisfecho» por el mercado realizado, entiende que la plantilla está compensada, aunque admite que existiría «remanente para acometer alguna operación en caso de necesidad de refuerzo» en el mercado invernal. «También podría darse alguna salida», matiza.

Orta analizó este miércoles las operaciones realizadas por el club a propósito de la presentación de las tres últimas incoporaciones del equipo, Mathis Lachuer, Peter Federico y Sergi Canós.

«No me voy a poner nota», zanjó de inmediato, preguntado en ese sentido. «Ya caí en ese error en Sevilla, y me lo estuvieron recordando los 365 días, pero estoy satisfecho», admitió en relación a una plantilla que ahora tiene «más alternativas», señaló en relación a las peticiones de Guillermo Almada, y en clara referencia a ese centrocampista «mixto», que pidió el preparador uruguayo, así como al extremo izquierdo, posición en la que se pueden desenvolver tanto Federico como Canós.

El director deportivo además aprovechó el análisis de su parcela en los despachos para volver a alabar el trabajo en el césped. «Tenemos el entrenador que queríamos y los jugadores que queríamos», destacó, al tiempo que puso en valor que el equipo, con tan poco tiempo de recorrido, sea ya reconocible.

«Ya hay ese 'run-run' en el mundillo sobre el juego del equipo, y eso es trabajo de Almada», incidió en una idea de fútbol que, a su juicio, ya se vio incluso en el primer partido de pretemporada ante el Pazos FC. «Ahora lo que tiene son más opciones», repitió en relación a los refuerzos en pleno debate sobre el inmovilismo del técnico con respecto al once y los cambios durante los partidos.

Marcos André y Javi Sánchez

Orta también analizó la situación de la plantilla tras las lesiones de jugadores que lo han jugado prácticamente todo desde el inicio de la iga y que obligarán a buscar recambios al técnico este mismo sábado ante el Almería. Con Latasa, tocado; y con Chuki descartado, al director deportivo se le preguntó por la posibilidad de acudir al mercado de agentes libres para reforzar el ataque pucelano.

«Ahí está Marcos André, que se nos olvida», atajó la pregunta de forma instantánea Orta. «Es un jugador con una experiencia y un nivel muy importante para la categoría», recalcó, negando que se vaya a mirar nada en el mercado, y dejando eso sí, en un rol más secundario a Arnu y Jorge Delgado, con los que apenas ha contado Almada hasta el momento.

Orta también valoró la situación de Javi Sánchez, al que dio por sentada su continuidad en Zorrilla esta temporada, pese a los rumores sobre una posible salida a México. «Desde ya es un jugador del club, puede sumar mucho, tiene experiencia... Tiene circunstancias que pueden ayudar dentro y fuera del campo. Son circunstancias que pasan en el mercado», expresó en relación a esa salida, quizá en un primer momento buscada por el excapitán blanquivioleta; y un deseo posterior del propio Real Valladolid de que buscase otro destino para aligerar la masa salarial de la plantilla.

«El podía tener un plan personal para el inicio de verano y otro para cuando se acaba... Tenemos una madurez y una capacidad para saber que seguro que nos va a sumar», concluyó.