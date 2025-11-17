El cónclave del AC: dos horas de charla, la pregunta de Javi Sánchez y perdón de Solares

A tenor de la derrota ante la UD Las Palmas se podría pensar que sirvió de poco... De hecho, es previsible, que exista una ... corriente de la afición blanquivioleta que reme en ese sentido. Incluso, tras un fin de semana «muy duro», pueden aparecer las primeras dudas de puertas para adentro en el Estadio José Zorrilla.

Sin embargo, lejos del resultadismo, de «la derrota muy jodida» ante la UD Las Palmas, que se desliza desde la directiva del Real Valadolid, se piensa que «lo de la noche del jueves» va más allá del resultado ante el equipo canario o del resultado de la próxima semana ante el filial de la Real, con esa sensación de cónclave blanquivioleta en la que todas las partes del club quisieron acercar posturas ante la aparición de las primeras fricciones entre afición y equipo.

Poco después de las 21:15 horas del pasado jueves, seis representantes de la afición del Real Valladolid (tres de la Federación de Peñas y tres del Fondo Norte) llegaron al Hotel AC Palacio de Santa Ana, donde el equipo se concentraba de forma extraordinaria para afrontar el partido ante la UD Las Palmas del viernes.

La reunión, a modo de sobremesa, tras la cena de los futbolistas, se había ido fraguando a lo largo de la semana, y se había ubicado justo a menos de 24 horas del choque para que llegase a convertirse «en un acicate» para el propio equipo, representado en la charla por sus cuatro capitanes: Javi Sánchez, Stanko Juric, David Torres e Iván Alejo. Precisamente, el primero y su papel en el equipo y en el club centraría buena parte la charla, aunque esta no estuviese destinada a abordar temas personales.

De hecho, la reunión, aunque pareciese que pudo ser promovida por el Real Valladolid, partió de un email de la propia Federación de Peñas tras lo acontecido ante el Granada, con la pitada generalizada al equipo tras la eliminación copera y el primer divorcio entre los seguidores y la plantilla, al no haber saludado esta a los aficionados en el Fondo Norte una vez finalizado el partido y haber ganado al propio equipo andaluz... «Se hizo a modo de protesta por los pitos y abucheos recibidos desde la grada», se argumenta desde el vestuario.

Ese gesto propició que el presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid, Mario Puertas, contactase con el club, con el objetivo de cerrar una reunión con el equipo. «Lo que no puede ser es vivir algo como lo de la pasada temporada», explica Puertas, que considera que tras la eliminación copera en Portugalete se seguían patrones similares. «Es como el día de la marmota y lo que pasó en Orense. Lo que no queremos es quedarnos sin temporada en noviembre», subraya el representante de los socios, que además recuerda como tras la eliminación en el torneo del KO en tierras gallegas también se vivió un episodio muy desagradable con la falta de perdón por parte del equipo... «Vimos lo que sucedió ante el Granada, y dijimos: 'otra vez', recordando como Anuar se desperaba para entrar y sacar a sus compañeros», indica Mario Puertas.

El club aceptó la propuesta de la Federación de Peñas y sumó a la presencia de los capitanes la de representantes de la directiva y la dirección deportiva «para no dejar a nadie fuera, y demostrar que en esto estamos todos», subrayan desde el Real Valladolid.

Así, poco después de las 21:40 horas en una de las salas del hotel AC Palacio Santa Ana, convertido ya en una sede habitual de los blanquivioleta, aparecieron el copresidente, Gabriel Solares; el director deportivo, Victor Orta; el portavoz institucional, Jorge Santiago; y el director de Desarrollo de Negocio, Eduardo García.

Los cuatro, junto con los capitanes se pusieron a disposición de la afición en una reunión en la que no se buscó publicidad pero tampoco confidencialidad, como certificó que unas horas después la Federación de Peñas publicase un comunicado de «unión», bien acogido por la entidad.

Lo primero que hizo Gabriel Solares es pedir «perdón» por lo de Portugalete. «Por la macha histórica» de la eliminación, y no le puso ningún tipo de paño caliente, en una situación que al propio copresidente le ha afectado a nivel personal, al no haber podido estar en ese partido por motivos profesionales.

El mensaje de Orta fue en la línea de buscar «unión, con un estadio que no reste», con alguna discrepancia con los representantes de Fondo Norte, que le explicaron que hay situaciones que surgen solas. «No había nada orquestado para pitar al equipo ante el Granada. Fue algo natural tras lo de Portugalete, y es normal. Pasaría en cualquier estadio», alegaron.

En ese punto, salió a relucir la situación de Javi Sánchez y, en emnor medida de Juanmi Latasa, cuyo nombre también salió, dos de los jugadores a los que se pitó de forma reiterada ante el Granada. «Una cosa es pitar y otra el odio», valoraron desde la directiva, con el apoyo de una noticia publicada por El País hace dos semanas, en la que el Real Valladolid era el tercer club que más odio generaba en redes sociales, solo por detrás de Real Madrid y Barcelona y de figuras como Lamine o Vinicius. «Eso no puede ser», destacaron, a una información que los representantes de las peñas contestaron que las redes no son el reflejo de la realidad de la afición pucelana.

«¿Qué puedo hacer?»

En este punto fue Javi Sánchez el que pidió la palabra para ver qué podía hacer para revertir la situación. El propio futbolista llegó a decir que qué iba a hacer si el técnico le alineaba de inicio, y que también merecía la oportunidad de jugar, pese a saber que el ambiente iba a ser hostil. «Yo estoy a muerte con el equipo», les espetó a los aficionados con «un perfil muy sentido» durante toda la reunión, según coinciden todos los presentes, pero no con lágrimas o lloros, como se ha llegado a publicar erróneamente.

También tomó la palabra el propio Iván Alejo, que junto a Sánchez, fue el que puso la voz al vestuario. «Si nos pitan a uno, nos pitan a todos. Aquí estamos todos a una, que eso quede claro. No tiene nada que ver con lo de la pasada temporada», les informó a los peñistas, con la división incluso entre los presentes con respecto a Latasa, por ejemplo, con esa dualidad de seguidores que aplauden la entrega del delantero, y los que defienden que no es suficiente.

«Una reunión de fútbol para que el camino sea más fácil», resumen desde Zorrilla, con el temor velado de que cada partido en el estadio blanquivioleta «se convierta en un juego fuera», en relación a una plantilla que además cuenta con jugadores muy jóvenes y con poca experiencia. «Lo del día de Granada no se puede repetir», coinciden todas las partes, con buena acogida a la forma de afrontar incluso la «dolorosa derrota» ante Las Palmas solo 24 horas después del cónclave. «Cada aficionado es soberano, pero en este barco estamos todos... Si hay que recriminar algo, antes y después del partido. Que el estadio no reste», esperan desde el club, «con la buena sintonía» hacia la actual directiva por parte de los seguidores, con Gabriel Solares a la cabeza. «Nos sorprendió su presencia, y eso sí suma. Su implicación», agregan desde Fondo Norte. «Demuestra cercanía y empatía hacia la situación. Seguro que si la cosa no va bien, habrá nuevas reuniones», concluye Mario Puertas.