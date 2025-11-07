El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Javi Sánchez lamenta una ocasión fallada el pasado lunes, en el encuentro ante el Granada. Carlos Espeso

Real Valladolid

El laberinto de Javi Sánchez

El jugador, que apura su etapa en Valladolid, no quiere convertirse en el nuevo 'Luis Pérez' tras los pitos sufridos ante el Granada

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:08

Comenta

Javi Sánchez vive uno de sus peores momentos como jugador del Real Valladolid, «y eso que lleva muchos», admiten desde su entorno. El futbolista, que ... vive en una encrucijada –similar a la del verano, en la que primero contaba para luego ser invitado a marcharse–, asume que su situación en el club es peor que hace poco más de una semana, cuando se estrenaba como titular en la Copa del Rey en Portugalete, y repetía en el once inicial ante el Granada, ya en Liga. Hasta entonces, el futbolista «esperaba su ocasión», sabedor de que llegaría en una temporada que se asemeja a un maratón en la Segunda, y que va a dar oportunidades a toda la plantilla blanquivioleta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un hombre al caer desde un séptimo piso en Huerta del Rey
  2. 2

    Revientan las ventanillas de varios coches en Fuente Berrocal para «robar llaves de chalés»
  3. 3 Roba 600 euros en prendas en Rio Shopping y los oculta en su carrito de bebé
  4. 4

    Hallan el cadáver de un hombre de 66 años en una vivienda de Puente Duero
  5. 5 Valladolid, en el ambicioso plan europeo de alta velocidad: a París en cinco horas y a Lisboa en cuatro
  6. 6

    El cazador que mató a tiros a su exmujer en Huerta del Rey
  7. 7 Las tarifas de Auvasa y de Biki se mantendrán en 2026: estos son los precios
  8. 8 Rompe el retrovisor y raya el coche a la conductora que le «quitó» el aparcamiento en Valladolid
  9. 9

    Movilidad pretende iniciar la reordenación de terrazas del centro en diciembre
  10. 10

    Condenado a una pena mínima por tratar residuos peligrosos sin licencia durante 12 años, enterrarlos y luego vender el terreno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El laberinto de Javi Sánchez

El laberinto de Javi Sánchez