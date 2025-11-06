Alejo: «Antes en Zorrilla pitábamos al jugador vaguete, pero Latasa es una bendición»

Iván Alejo cree que el Real Valladolid está en una espiral ascendente, pese al «accidente» copero.

–¿Qué momento atraviesa el equipo tras la victoria ... ante el Granada?

–Buena. Creo que en el momento que encadenemos esas dos victorias el equipo irá para arriba.

–Más que el momento futbolístico, se pone el foco en la falta de gol... ¿Están preocupados?

–Yo estoy muy tranquilo, porque, para mí, tenemos los dos mejores delanteros de la categoría. Para mí, tener a Juanmi Latasa en mi equipo es una bendición, porque hace ese trabajo es oscuro que la gente no ve. Se pelea con todo el mundo, y se ha obviado que ha estado jugando un mes y medio o dos meses con un esguince. Estando tocado cualquier otro jugador hubiese pasado o se hubiese echado a un lado, y él ha querido estar con el equipo.

–Deduzco que no entiende los pitos del pasado lunes.

–No me gusta juzgar a la gente, porque es soberana. Paga su entrada, paga su carné, y están en su derecho de pitar, pero yo he sido socio del Valladolid. Cuando he venido al campo siempre se ha pitado al jugador que no corría, al jugador que se sabía que era vaguete, pero nunca se había pitado al jugador que lo da todo y que deja todo; y este año se está pitando a Latasa, que podrá tener mil cosas, pero es un currante del fútbol.

–El problema es que venimos de una de las peores temporadas de la historia del club, y hay futbolistas que estaban en ella.

–A mí me duele por él y me duele por los compañeros a los que se pitan. No es plato de buen gusto jugar en tu casa y que te piten. Creo que debemos de dar todos una vuelta de tuerca. El ambiente del otro día desde dentro del campo era complicado y era hostil... Al final, el Granada se vino arriba, porque vio que el ambiente no era el mejor y eso acaba afectando a todos.

–Ante el Granada tampoco ayudó el clima contra Javi Sánchez.

–A Javi no lo conocía, y no voy a hablar de lo pasado, pero yo, desde el día uno que llegue, Javi conmigo ha sido un 10 en todo: como persona, como capitán, como amigo... Cuando ha tenido que poner el bien del equipo por delante del bien suyo lo ha hecho, y nos ha protegido en muchas situaciones de vestuario. Tiene todos mis respetos. A la gente que le pitan en su casa pues está jodida y se va jodida a casa. Somos personas antes que futbolistas. Somos personas que tenemos familia, tenemos hijos... ¿Cómo le explica Javi a su hijo que el otro día le pitaban?

–Ejerce Iván Alejo de capitán.

–Ahí no va a haber fisuras. Somos una piña, porque creo que si ha habido un problema aquí, quizá haya sido ese. Ahora estamos así, así de juntos [entrelaza las manos], y nadie lo va a romper. Es el vestuario más sano en el que he estado. Si le pitan a él, nos pitan a todos.