El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Guillermo Almada, durante la sesión vespertina del martes en los Campos Anexos. Rodrigo Jiménez
Real Valladolid

Almada apuesta por «no ahorrar» en el mercado de invierno: «Será decisivo lo que podamos incorporar»

El entrenador no ha hablado de salidas con Orta y sí de las necesidades del equipo con vistas a «la parte definitoria» de LaLiga

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:20

Comenta

Guillermo Almada prefiere centrarse en el día a día del campeonato liguero, pero no desdeña la planificación ya en marcha para reforzar al Real Valladolid ... en el mercado de invierno. Y, más que plantear potenciales marchas de futbolistas con pocos minutos, el entrenador blanquivioleta apuesta por realizar fichajes para corregir las necesidades del equipo, sin desmerecer públicamente a los efectivos con los que cuenta hoy en día, y así disponer de más armas para luchar por volver a Primera División. Por ahí transcurren las conversaciones entre Almada y el director deportivo del Real Valladolid, Víctor Orta, como explicó el técnico este miércoles en la rueda de prensa previa al partido del viernes frente a la UD Las Palmas (José Zorrilla, 20:30 horas). «No hemos hablado de ninguna salida. Esa es la realidad. Sí hemos hablado por arriba de las necesidades que tenemos nosotros, pero no me gustaría profundizar mucho porque estamos enfrascados en una competencia [campeonato]. Quiero confiar a muerte en los jugadores que tenemos hoy. Cuando llegue diciembre, ahí se acentuaremos más en algunas posiciones en las que tenemos que tratar de no ahorrar porque llega la parte definitoria, que es el próximo semestre. Es decisiva en lo que podamos incorporar».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Listado completo de los 250 municipios de Castilla y León obligados a confinar sus aves por riesgo de gripe aviar
  2. 2 Los Javis se separan tras trece años de relación
  3. 3

    Rescatado del Pisuerga tras intentar escapar después de ser sorprendido robando en un bar
  4. 4

    Covaresa se despide de la primera librería del barrio
  5. 5

    Minuto de silencio en la Diputación de Segovia por el matrimonio fallecido en la autovía de Pinares
  6. 6

    Valladolid y su provincia alcanzan récord histórico de población
  7. 7 Un médico se refugia en una consulta para evitar ser agredido por un paciente con una muleta
  8. 8

    La centenaria portada de Las Francesas muestra el resultado de su rehabilitación
  9. 9

    Detenido un vigilante de seguridad por agredir a policías cuando esperaba en un centro de salud
  10. 10

    Empuña un hacha contra la Policía cuando le identificaba por dormir en un coche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Almada apuesta por «no ahorrar» en el mercado de invierno: «Será decisivo lo que podamos incorporar»

Almada apuesta por «no ahorrar» en el mercado de invierno: «Será decisivo lo que podamos incorporar»