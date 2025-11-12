Almada apuesta por «no ahorrar» en el mercado de invierno: «Será decisivo lo que podamos incorporar»

Guillermo Almada prefiere centrarse en el día a día del campeonato liguero, pero no desdeña la planificación ya en marcha para reforzar al Real Valladolid ... en el mercado de invierno. Y, más que plantear potenciales marchas de futbolistas con pocos minutos, el entrenador blanquivioleta apuesta por realizar fichajes para corregir las necesidades del equipo, sin desmerecer públicamente a los efectivos con los que cuenta hoy en día, y así disponer de más armas para luchar por volver a Primera División. Por ahí transcurren las conversaciones entre Almada y el director deportivo del Real Valladolid, Víctor Orta, como explicó el técnico este miércoles en la rueda de prensa previa al partido del viernes frente a la UD Las Palmas (José Zorrilla, 20:30 horas). «No hemos hablado de ninguna salida. Esa es la realidad. Sí hemos hablado por arriba de las necesidades que tenemos nosotros, pero no me gustaría profundizar mucho porque estamos enfrascados en una competencia [campeonato]. Quiero confiar a muerte en los jugadores que tenemos hoy. Cuando llegue diciembre, ahí se acentuaremos más en algunas posiciones en las que tenemos que tratar de no ahorrar porque llega la parte definitoria, que es el próximo semestre. Es decisiva en lo que podamos incorporar».

El Real Valladolid muestra necesidades obvias en su parcela ofensiva, donde el volumen de juego generado contrasta con la capacidad para marcar goles, un punto negro que Almada intenta corregir con «trabajo». «No conozco otra forma. Sí, nos preocupa. Sí, lo hemos hablado mucho con los jugadores. Pero nadie yerra un gol queriendo. La parte más bonita del fútbol es cuando uno convierte un gol y hacemos lo más difícil: la generación. Porque hay todo un trabajo previo que se hace muy bien, con un desgaste, un control. Pero nos cuesta traslucir todo lo que generamos. Se lo he dicho a los jugadores: los méritos no suben al marcador. Lo que vale son los goles. Es una situación a la que prestamos atención todos los días. Acabamos de estar machacando otra vez esa situación de definiciones. Ojalá sea este fin de semana cuando se abra el arco a los delanteros porque las condiciones las tienen».

Guillermo Almada se muestra más proclive a mantener ante Las Palmas el dibujo de dos delanteros hacia el que ha virado en las últimas fechas, por más que el Real Valladolid encontrase más fluidez en la segunda parte ante el Cádiz cuando Chuki ingresó en el césped para relevar a Marcos André y la formación varió hacia un 4-2-3-1, con Jorge Delgado como único delantero centro. «Hemos tenido buenos momentos con las dos. El otro día no estábamos claros, entró Chuki y nos dio claridad. Esa es la realidad. Ahí también pesa que algunos jugadores, por lesiones que han tenido, no están para noventa minutos de alta intensidad», apuntó Almada, en una referencia velada al cambio de Marcos André en el minuto 56. Eso no significa que considerase fallida la pareja del brasileño con Jorge Delgado, en ausencia del aún lesionado Juanmi Latasa. «Me gustaría dar continuidad a los que arrancaron el otro día porque cuando a uno se le abre la posibilidad de jugar, la idea es que les demos dos o tres partidos para que ellos puedan responder y tengan continuidad en las oportunidades que precisan. Estamos evaluando las dos situaciones, pero me inclino más por la que arrancamos el otro día, por más que nos vimos mejor en el segundo tiempo. Es una posibilidad que tampoco descartamos».

Para añadir más ingredientes al cóctel atacante, Guillermo Almada ya cuenta en los entrenamientos del primer equipo con delanteros de los equipos de cantera (Promesas y los dos conjuntos del Juvenil). Alex Iguaz, de 16 años y con ficha del Juvenil B, fue una de las novedades sorprendentes en la sesión a puerta abierta de este pasado martes. «Es un jugador con muchas condiciones, como Carvajal [del Promesas] o Riki [también del Promesas], otro jugador con muchas condiciones y que nos gusta mucho. [Álex Iguaz] estuvo medio timidón al principio y es natural porque ellos deben ir soltándose hasta que decidamos el momento exacto de poderlos incorporar arriba. Nosotros les damos las armas para que se puedan defender en la preparación, como sucede con Mario [Domínguez], que está hoy mucho mejor que cuando se sumó con nosotros, a pesar de tener sólo 16 años. Son buenos jugadores que en futuro no muy lejano estarán en Primera División, estoy seguro».

Mario Domínguez, que se ha ido recuperando de los problemas físicos que lo han lastrado en las últimas semanas, puede entrar en la convocatoria ante Las Palmas si Adrián Arnuncio 'Arnu' no vuelve a tiempo de su concentración con España sub 19. «Vamos a ver cuándo llega. Tratamos de coordinarnos con la Federación para que, por lo menos, llegue el día previo al partido. Si no, tendremos que prescindir de él, con dolor porque lo necesitamos, pero bueno tenemos que respetar los tiempos de la selección. Estamos a la expectativa y, si no, confiaremos en las posibilidades que tenemos o improvisaremos en esa posición porque lo de Latasa [lesión en el tobillo] sigue complicado. Veremos qué sucede en las próximas horas porque no lo sabemos a ciencia cierta», apuntó Almada.

El entrenador del Real Valladolid explicó que la semana corta de entrenamientos (con un «extenuante viaje» de vuelta desde Cádiz por medio y con el encuentro de la próxima jornada ante Las Palmas adelantado al viernes) obliga a «priorizar la recuperación» de los jugadores para que no afecte «en el rendimiento del partido» ante el cuadro canario. «Apelamos al profesionalismo de los jugadores y al cuidado que debemos tener en los entrenamientos para no pasarnos de ninguna manera. Insistimos en la recuperación de los futbolistas por el poco tiempo entre un partido y otro, y sobre todo por lo que significó el viaje [a Cádiz], tanto la ida como el regreso».

La UD Las Palmas ocupa el tercer puesto en la tabla de Segunda División, empatado a 23 puntos con el Deportivo de La Coruña, segundo clasificado. Viene de remontar a lo grande como local ante el Racing, aún no ha perdido a domicilio y encadena seis partidos sin derrotas. El equipo de Luis García Fernández tiene querencia por la posesión, algo que puede favorecer al Real Valladolid. «Bueno, a mí me gusta más enfrentar a equipos que proponen porque en definitiva redunda en un mejor espectáculo. Nos van a obligar a emplearnos a fondo porque cuentan con jugadores con buena sintonía tanto ofensiva como defensiva. Seguramente va a ser un partido de ida y vuelta, con los dos a la búsqueda del triunfo», presagió Guillermo Almada.

La clave del partido radicará en la lucha por la posesión ante un rival que «maneja bien los tiempos, presiona bien y tiene jugadores ofensivos de muchas características y mucha rotación». Así lo desgranó el entrenador del Real Valadolid: «Se lo he dicho a los futbolistas. La principal actitud que debemos tener para no sufrir lo que ellos vienen ejecutando es sacarles la pelota y tratar de tenerla nosotros. Intentaremos hacerles daño en situaciones en las que sabemos que lo podemos hacer. Indudablemente, nos llevarán a mucha concentración y mucha atención, sobre todo cuando perdamos el balón, pero tendremos que adaptarnos rápido al partido y darle la trascendencia que indudablemente tiene».