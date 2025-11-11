El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Varios niños y niñas esperan el paso de Peter Federico este martes.
Varios niños y niñas esperan el paso de Peter Federico este martes. Rodrigo Jiménez

Real Valladolid

«¡No le toques el pelo a Peter Federico!», y los niños...

El atacante blanquivioleta protagoniza la anécdota de la vuelta al trabajo del Real Valladolid

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Martes, 11 de noviembre 2025, 22:13

El Real Valladolid regresó este martes a los entrenamientos en Valladolid, después de iniciar la semana de preparación en tierras gaditanas, con el foco en el encuentro ante la UD Las Palmas de este viernes (20:30 horas) en Zorrilla.

La sesión de entrenamiento de la que solo se ausentaron por lesión Juanmi Latasa y Garriel, por lesión, y Arnu, convocado con la selección española sub-19, estuvo marcada por el buen ambiente.

Decenas de niños y niñas se agolparon a la salida del estadio en el trayecto de los jugadores y cuerpo técnico hacia los campos Anexos. En ese, como es habitual, decenas de fotos, autógrafos, selfies... con minutos y minutos, y buena cara para todas las familias que esperaban a los futbolistas blanquivioleta.

Uno de los más esperados fue Peter Federico, que dejó la anécdota del día. Fue una niña la primera que rompió el hielo, y pasó del autógrafo, de la foto, del selfie, del saludo... para directamente tocar esa melena a lo Jackson Five de Peter.

«¡No le toques el pelo!», gritó uno de los papás, mientras trataba de inmortalizar el momento. La orden, lejos de seguirla, se convirtió en un acicate para todos. Una mano a la melena. Otra y otra... ante las risas jocosas de los más pequeños y la propia del atacante del Real Valladolid, que se lo tomó como un paseíllo lleno de ese descaro que el extremo exhibe sobre el campo, pero en versión infantil.

