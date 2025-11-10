El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Amath controla el balón ante Ontiveros durante el Cádiz-Real Valladolid de este domingo. Manuel Esteves-Factoría 9
La crónica

Atasco en las áreas del Nuevo Mirandilla

El Real Valladolid y el Cádiz muestran su impericia ofensiva y no pasan del empate a cero

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Domingo, 9 de noviembre 2025

Comenta

El Real Valladolid y Cádiz parecieron conformarse con el reparto de puntos en un encuentro de mucha aspereza ofensiva en el que los dos contendientes ... carecieron de luces arriba. Los problemas con el gol de las dos escuadras quedaron al descubierto en un partido en el que el Pucela sufrió durante la primera mitad y se rehízo en la segunda, pero sin ninguna punción real. Las escasas ocasiones se marcharon al limbo y el 0-0 final rubricó un duelo donde sólo los engranajes defensivos tuvieron protagonismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer agrede con un botellín de cerveza a dos desconocidos a las puertas de un bar
  2. 2

    Los vecinos de un portal del centro de Valladolid temen vivir con un pirómano
  3. 3 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  4. 4

    Los sondeos internos anticipan un voto muy fragmentado en Castilla y León
  5. 5

    Mantería despide a un comercio histórico y mantiene cinco locales a la espera de nuevos negocios
  6. 6 Un ciervo se cuela en un aparcamiento del casco antiguo de Zamora
  7. 7

    Fran Pahino: «Lo mejor del bar Mystic es su ambiente de amistad y camaradería»
  8. 8

    Rematan la reforma de la antigua sede de Hacienda tras subir su coste a 19,8 millones
  9. 9

    ¿Te gusta tu vida? Un macroestudio analiza si merece la pena residir en Castilla y León
  10. 10 Detenido por amenazar e intentar pegar al dueño de un bar de Pajarillos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Atasco en las áreas del Nuevo Mirandilla

Atasco en las áreas del Nuevo Mirandilla