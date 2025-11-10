Atasco en las áreas del Nuevo Mirandilla

El Real Valladolid y Cádiz parecieron conformarse con el reparto de puntos en un encuentro de mucha aspereza ofensiva en el que los dos contendientes ... carecieron de luces arriba. Los problemas con el gol de las dos escuadras quedaron al descubierto en un partido en el que el Pucela sufrió durante la primera mitad y se rehízo en la segunda, pero sin ninguna punción real. Las escasas ocasiones se marcharon al limbo y el 0-0 final rubricó un duelo donde sólo los engranajes defensivos tuvieron protagonismo.

Almada se ciñó a la alineación más probable, con una improductiva doble punta formada por Marcos André (en lugar del lesionado Latasa) y Jorge Delgado. El técnico blanquivioleta mantuvo las variaciones tácticas de la segunda parte ante el Cádiz, con Tomeo de vuelta al eje de la zaga tras el fallido experimento con Javi Sánchez y Amath Ndiaye como extremo izquierdo en lugar de Stipe Biuk, que entró con más brío en la segunda mitad. En el Cádiz, Gaizka Garitano recuperó a Caicedo como lateral derecho y a Iker Recio como central. Además, apostó por Brian Ocampo como extremo, con Suso de enganche con el delantero Álvaro García Pascual.

El Real Valladolid salió a medio gas, sin el ímpetu necesario y a la expectativa ante un Cádiz que arreció durante el primer cuarto de hora, lapso en el que el Pucela corrió infructuosamente detrás del balón. Las acometidas de Tabatadze por la derecha, los brujuleos de Suso por el medio y los errores propios amenazaron con trastabillar al Real Valladolid en el Nuevo Mirandilla. Tabatadze mandó el balón a las mallas tras un pase de opereta de Ponceau, que comprometió a Pablo Tomeo, que tampoco anduvo fino en esta acción. Sin embargo, el error pucelano no penalizó porque García Pascual incurrió en fuera de juego y el gol del Cádiz quedó anulado.

Cádiz CF Aznar; Caicedo, Kovacevic, Iker Recio, Climent; Diakite, Ortuño (Joaquín, m.45); Tabatadze (Efe Aghama, m.79), Suso (Ontiveros, m.66), Brian Ocampo (De la Rosa, m.74); y Álvaro García Pascual 0 - 0 Real Valladolid Guilherme; Alejo, Tomeo, Torres, Bueno; Peter Federico (Biuk, m.56), Juric, Ponceau, Amath; Marcos André (Chuki, m.56) y Jorge Delgado (Arnu, m.92). Goles -

Árbitro Luis Bestard (comité Baleares), con Rubén Ávalos en el VAR. Amonestó a Ortuño, Climent, Brian Ocampo, Kovacevic, Joaquín, Caicedo, Chuki y al entrenador del Cádiz, Gaizka Garitano.

Otros datos Nuevo Mirandilla. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Colin Addison, exentrenador del Cádiz.

Resopló el Real Valladolid, sin encontrar senderos válidos y con un fútbol muy trompicado. Brian Ocampo disparó por encima del marco de Guilherme y el cuadro cadista empezó a acampar en el área vallisoletana.

Marcos André intentó ayudar en la creación, bajando a recibir en la medular con la idea de encontrar las conexiones perdidas. Fueron fuegos de artificio. El Real Valladolid no arrancaba, con mucha distancia entre líneas, hasta que encontró algo de oxígeno en forma de la posesión de balón. Sin embargo, la falta de claridad lastró el juego pucelano, con poca lucidez para trenzar tres pases mínimamente decentes. El juego se embarulló por los dos lados porque el Cádiz tampoco mostraba un fútbol excelso precisamente. Como sucede muchas veces en este tipo de partidos ásperos, Guilherme empezó a emitir mucho brillo en la portería. El guardameta portugués exhibió pegamento en sus guantes para atrapar un envío cruzado. En la otra orilla, Peter Federico se internó ante Víctor Aznar antes de caer en el área entre muestras de mucho dolor. Sin embargo, el extremo hispano-dominicano pudo volver al césped tras ser atendido. El Cádiz tuvo la ocasión más clara en el minuto 48 de la primera parte (tiempo añadido), con un remate a quemarropa que repelió un Guilherme con disfraz de superhéroe.

El aviso cadista energizó al Real Valladolid y el equipo de Almada salió con ganas de mostrar más jerarquía tras el paso por vestuarios. Ya se sabe que este Pucela presenta caras muy diferenciadas en los encuentros y durante los primeros minutos de la segunda mitad se desató cierta ventisca visitante. Ahora era el Pucela el que vivía cerca de Aznar con más personalidad. Sin embargo, también se abrieron oquedades atrás, especialmente por errores en el pase, como el que cometió Juric en una salida de balón que obligó a la intervención de Guilherme ante el siempre venenoso Tabatadze.

Almada sintió que necesitaba pegar un arreón al equipo y ejecutó un doble cambio para mandar al banquillo a un Marcos André que sólo había aparecido a chispazos y a un ya renqueante Peter Federico. La entrada de Biuk y Chuki mejoró algunos grados al Pucela. Biuk entró en combustión por la izquierda y Chuki probó con un latigazo muy lejano que rozó el poste izquierdo de Víctor Aznar. Ponceau también relampagueó más, con una gran acción en la que sirvió un buen pase a un Guille Bueno trastabillado a la hora de la verdad. Como ya ha sucedido en otras ocasiones, al Pucela le falló la definición o la puntería. Biuk mandó alto un buen remate de volea en una segunda jugada tras un córner y Amath gozó de una gran ocasión abortada por Aznar. Las oportunidades perdidas dejaron un regusto de amargura mientras el partido se encaminó hacia el pétreo 0-0. Almada ejecutó un tercer cambio, ya en el tiempo añadido, con la entrada de Arnu por un invisibilizado Jorge Delgado. Cádiz y Real Valladolid sumaron un punto cada uno y acabaron rumiando su falta de gol en un partido de trincheras