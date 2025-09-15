El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Víctor Orta, este lunes en la hemeroteca de El Norte de Castilla, tras la entrevista. Rodrigo Jiménez

Víctor Orta, director del Área Deportiva del Real Valladolid

«Este verano me he sentido más director deportivo que nunca»

El máximo responsable futbolístico del Pucela se muestra muy satisfecho con la confección de la plantilla y el funcionamiento interno del club

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:36

Víctor Orta Martínez (Madrid, 1978) ha vuelto al Real Valladolid veinte años después de su primera etapa en el Pucela con el objetivo de liderar ... como director deportivo el proyecto blanquivioleta de la nueva propiedad mexicana agrupada en Ignite Sports. Tras un intenso verano de fichajes y salidas, Orta comprueba ahora cómo las piezas se van ensamblando sobre el césped.

