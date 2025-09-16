Retraso horario en el Real Valladolid

Entre las costumbres que llevamos observadas a nuestro entrenador ha llamado la atención de forma poderosa aquella que se refiere el teórico retraso, a decir ... de los que así pensamos, en la realización de los cambios.

Es obvio que Guillermo Almada se ha hecho acreedor ahora mismo al reconocimiento por haber sacado de un pozo –que parecía sin fondo– a una plantilla de rumbo torcido y desajuste probado. Y es que el técnico uruguayo con los mimbres que el secretario técnico le ha proporcionado, y de los cuales a varios aún les busca la idoneidad técnica y el punto físico, ha confeccionado un esbozo muy interesante de equipo en fase avanzada de asentamiento y con aspiraciones a todo.

Sin embargo, y en esa fase de búsqueda de lo mejor, ni tiene completo el medio campo en lo que a hombres idóneos se refiere, ni acaba de dar con la tecla de efectuar el relevo en el momento justo y antes de que pueda ser tarde. O al menos esa es la impresión que da.

Cuando medio mes de septiembre ha transcurrido y ya se han jugado cinco jornadas, la desastrosa planificación de la liga de fútbol permite que haya jugadores que apenas lleven dos semanas en la que será su nueva empresa al menos hasta junio; o sea, justo el tiempo del cual disponen los entrenadores para conocer a sus nuevos pupilos. Un tiempo que ni se entiende como excusa ni admite demoras para adquirir la necesaria puesta a punto.

Volviendo a la peculiaridad de Guillermo Almada en lo que a cambios se refiere, es obvio que ni Lachuer ni Tenés [Canós] han tenido opción de aparecer en la alineación. Por tanto, parte de la solución a un problema detectado por el entrenador, y hecho patente jornada a jornada con los cambios sobre los mismos puestos, no se ha podido llevar aún a efecto.

Tengo la firme convicción de que al míster le preocupan esas demarcaciones sobremanera. Y que incluso lo ha puesto de manifiesto tras confesar que estaba bien, muy bien, robar el balón pronto y cerca del área rival, que la posesión de la pelota te otorga el control del juego, pero que para que eso se pueda llevar a efecto se necesita crear juego y tener hombres idóneos para ello. Una preocupación que se pone de manifiesto cuando tras confiar día a día en los mismos de la partida, los relevos se acaban produciendo de forma fija sobre los de siempre.

En todos los partidos jugados hasta ahora encontramos el mismo déficit: al equipo le falta un '8' y confirmar a ese '10' de último pase y gol de llegada

Hecho este que se ha agravado tras comprobar que el contrario te va llevando a las cuerdas y que necesitas salir de inmediato de esa fase si no quieres caer por K.O. Algo que en el último partido bien cerca estuvo de producirse y del que solo la campana acudió en nuestra ayuda. Una campana con nombres propios de canteranos para alivio de todos con el entrenador en primera persona.

Y hablando de los de la casa, bueno será recordar como Guillermo Almada ya ha dado bola a Torres, Chuki, Alani, Maroto, Garriel, Aceves, Moreno y Delgado y que tiene en la recámara a Arnu, como opción de valor, más alguno presto a aparecer. Sin embargo, ahora mis cuentas van más por saber lo que pueden aportar los nuevos para descartarles o confirmarles de forma definitiva, porque la cantera está ahí detrás… y no como adorno.

Como vengo repitiendo, básicamente porque encuentro el mismo déficit en todos los partidos jugados hasta ahora, al equipo le falta ese '8', volante de recorrido y orden, y el confirmar a ese '10' de último pase y gol de llegada.

Hay tres 'ochos' (Alani, Chuki y Lachuer) y tres 'dieces' (Maroto, Ponceau y Meseguer) todos ellos claros. Obligatorio escoger uno de cada grupo y fantástico acertar con los dos mejores. Hasta ahí puedo contar.