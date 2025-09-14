El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Maroto se tapa la cara tras anotar ante el Almería su primer gol con el Real Valladolid para sellar el triunfo blanquivioleta por 3-1. Alberto Mingueza
Real Valladolid

La guinda del gol de Mario Maroto

El vallisoletano se estrenó como realizador en un Pucela que ejecutó todos sus tiros ante el Almería dentro del área

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:34

Mario Maroto Argüello (Valladolid, 2003) exultaba al finalizar el partido. El Pucela acababa de endosar un 3-1 a la UD Almería y el canterano, ahora ... ya con dorsal en el primer equipo blanquivioleta, había colocado la guinda con el tanto final. «Es increíble la verdad. Una sensación increíble», resoplaba Maroto en su quinto partido oficial con la camiseta del Real Valladolid. «Todos los que estamos en el otro lado, en los Anexos, soñamos con estar aquí. Salir, meter un gol y conseguir la victoria, que es lo más importante, resulta una sensación increíble», insistió el centrocampista pucelano, que celebró a lo grande su primer tanto con la plantilla profesional.

