El árbitro dudó en el penalti por mano de Bonini al venir «de un balón llovido»

Dámaso Arcediano comprueba una de las dos acciones en las que fue alertado por el VAR durante el Real Valladolid-Almería del sábado.

Arturo Posada Valladolid Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

Dámaso Arcediano, el colegiado del partido Real Valladolid-UD Almería, no tenía claro que el central visitante Federico Bonini hubiese cometido penalti en la acción ... que acabó abriendo el camino para la victoria blanquivioleta este pasado sábado en Zorrilla por tres goles a uno. Una vez alertado por José Antonio López, el encargado del VAR, Arcediano revisó una y otra vez las imágenes repetidas, con dudas sobre si la mano del italiano en el minuto 86 resultaba punible. «Para mí, Jose, creo que viene de un balón llovido, ¿vale?», incidió Dámaso Arcediano Monescillo en su conversación con el responsable del VAR tras pedir que se le mostrase un plano abierto. «Creo que viene de un balón llovido, ¿eh?, que es lo que te estaba diciendo. Lo que pasa es que es un balón que está muy alto y la mano está muy alta. Quiero ver el movimiento de la mano. Pónmelo», solicitó Arcediano. Tras analizar un nuevo plano, el colegiado lo tuvo claro: «Vale, mano por encima del hombro. Correcto, penalti. Aunque venga llovido», acabó determinando Dámaso Arcediano en contra del Almería.

El árbitro también anuló a instancias del VAR el gol de Bonini para los andaluces en el minuto 26 por fuera de juego de su compañero Gui Guedes, que intervino frenando a Guille Bueno en su acción defensiva. «Voy a reanudar con libre indirecto por fuera de juego», decidió Dámaso Arcediano.

