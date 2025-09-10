La llamada a Lachuer, la portería con spray de Federico y Sergi Tenés

Mathis Lachuer, Sergi Canós y Peter Federico ya saben lo que es colocarse la camiseta del Real Valladolid. Es precisamente este último el que más ... posibilidades tiene de estrenarla en el terreno de juego, dado que, según el técnico, Guillermo Almada, es el que tiene un estado físico más apto para competir en un estilo de juego blanquivioleta, en el que es primordial. «Lo sé y lo sabía», admitió Lachuer, que conocía de la exigencia de su nuevo entrenador por boca de su amigo y compañero en el Mirandés «Tome» -por Pablo Tomeo-.

Los tres futbolistas se presentaron en Zorrilla de forma conjunta tras ser los últimos en llegar, algunos sobre la bocina como Sergi Canós, que tampoco se descarta para estar en la lista de Almada para el sábado ante el Almería. «Yo estoy bien», apuntilló en una rueda de prensa conjunta en la que el gran titular sería: «No contemplo otra que no ascender». Palabra de Canós. Más bien de Tenés, cuyo apellido materno marcará esta nueva etapa en Valladolid, en la que le gustaría seguir los pasos de César Tárrega.

Su compañero en el Valencia CF, y clave en el ascenso a Pucela a Primera hace dos temporadas, ha sido importante en su llegada. «César está enamorado de Valladolid... Todo para el es buenísimo. Ojalá pueda tener la misma suerte que él», agregó un futbolista que denotó sinceridad desde el primer momento que se colocó delante del micrófono, una cualidad que también destacó Víctor Orta, y que también le ha traído a ser el último pasajero de este primer proyecto del director deportivo blanquivioleta. «Lo he traído para que me deje de meter goles», bromeó Orta en relación a los tantos que el valencianista le endosó al Sevilla la pasada campaña y que a punto estuvieron de dar un disgusto al equipo andaluz.

Sergi Tenés cambia el paso con la idea de encontrarse con «ese niño futbolista que quería ir a entrenar, ser el mejor, y luego demostrarlo en los partidos». Para Almada será una opción más para las bandas, incluso llegado el momento para la punta, máxime las necesidades de la plantilla.

Para la banda llega también el «futbolista de barrio», le definió Orta, en relación a Peter Federico. «A ese jugador que pintaba las porterías con spray para jugar en el barrio, y en el que se fijó el Getafe Atlético antes de fichar por el Castilla», indicó. «Quiero que sea ese futbolista», le espetó el director deportivo blanquivioleta.

El internacional dominicano aprovechó su presentación para asegurar que está «para jugar ya», dado que ha estado entrenando y compitiendo en verano, primero en la Copa Oro con su selección; y posteriormente entrenando a las órdenes de José Bordalás, de ahí que su nivel físico pueda ser apto para Almada.

El futbolisa azulón, cedido en Zorrilla, coincidió con Sergi en que «el principal objetivo» es el ascenso, pero que es necesario ir «partido a partido», para al final de temporada poder «dejar al club donde se merece, en Primera División».

Por último, Mathis Lachuer aseguró que su primera opción «siempre fue Valladolid», mientras que Víctor Orta reconoció que la primera llamada que realizó como director deportivo fue al jugador francés para iniciar su proyecto en Zorrilla.

El futbolistas francés, con origen en Martinica, esgrimió que «mi objetivo es subir con el Valladolid, es un grande con gran ambición, quiero jugar en Primera División y lo voy a cumplir con el Valladolid».

Sobre su fichaje, Orta detalló que «la mejor solución fue firmar por una temporada, la única fórmula de poder desbloquear el fichaje, intentamos convencer con esa ambición a Mathis y a su entorno».