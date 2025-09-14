El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Maroto rompe a llorar tras su primer gol con el primer equipo. Alberto Mingueza
El análisis

Jugando con fuego

«No es deseable esperar al minuto 82 para sacar a los jugadores que te pueden resolver el partido»

Javier Yepes

Javier Yepes

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:18

Posiblemente, aprovechando la corriente favorable que otorga la victoria, sea el mejor momento para nadar contracorriente y dejar claro que tras la euforia de los ... tres puntos frente al Almería asoma una preocupante forma de afrontar el juego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio de horario en la última sesión de fuegos artificiales
  2. 2 Denuncian que un activista que saltó a la contrarreloj «quedó inconsciente tras ser lanzado por la policía»
  3. 3

    El hostelero que dice adiós a la barra, pero no al barrio
  4. 4 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Sábado 13 de septiembre
  5. 5

    «¿Estás seguro de que (ser heterosexual) no es una fase?», pregunta por escrito de una tutora en un instituto de Castilla y León
  6. 6

    Vuelve el verano a Valladolid con máximas que alcanzarán los 35 grados
  7. 7

    Emocionante y vistoso segundo encierro por el campo en Arrabal
  8. 8 Detenida por robar ropa valorada en más de 500 euros en un comercio de Valladolid
  9. 9

    Rosario le pone flores, marcha y rumba a la Plaza Mayor de Valladolid
  10. 10

    «El cáncer de pulmón interesa detectarlo precozmente, porque se opera y se acabó el tema»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Jugando con fuego

Jugando con fuego