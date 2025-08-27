El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Juric, el jugador que más kilómetros recorrió en Castalia, persigue un rival.

Juric, el jugador que más kilómetros recorrió en Castalia, persigue un rival. Omar Arnau
Reflexiones de pizarra

El Real Valladolid, un equipo reconocible

«Intuyo que Guillermo Almada sabe lo que quiere y que, a día de hoy, nueve de los once puestos ya los tiene decididos»

Javier Yepes

Javier Yepes

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:10

Nos deja el partido frente al Castellón, amén de tres puntos ilusionantes, la imagen de un equipo que comienza a ser reconocible con sus ... pros y sus contras, como era de imaginar. Oigo algún comentario de que los apuros pasados en una fase amplia del partido no pueden presagiar nada bueno y que todo lo obtenido hasta ahora es casualidad. Es la imagen pesimista y crítica, sin mayor argumento, de aquellos que obvian quiénes somos y de dónde venimos recientemente.

