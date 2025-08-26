Cuando se le pregunta a Gabriel Solares por el buen inicio de la Liga del equipo, le resta importancia. «Seis puntos... Lo que importa es ... junio», defiende como si hubiese estudiado el histórico de la competición. «Es la Liga Hypertensión, ya lo vimos en Castellón», bromea.

De ese buen arranque destaca –como Almada– a su '9'. «Juanmi Latasa y ocho más...», subraya entre risas para destacar al delantero centro blanquivioleta. «El día del Ceuta, yo en el 85 hubiese dejado de correr, y es Juanmi el que sigue contagiando al resto, como Juric. Lo hace también Guille Bueno el otro día...», indica el copresidente del Real Valladolid, que entiende que el ariete madrileño es capital esta temporada.

Se le pregunta por cómo han marcado diferencias Latasa y Villalibre (dos exPrimera en las dos primeras jornadas), y Solares contesta: «No tengo el gusto de conocer la situación de Asier –por Villalibre, que ha marcado tres goles con el Racing en los dos primeros partidos de Liga–, pero tengo claro que Juanmi es un modelo para el vestuario», sentencia.

En ese sentido, sí que admite que Marcos André, en lo económico podría ser un jugador destinado a salir, y que «aunque Víctor me eche la bronca, no veo tampoco la necesidad de fichar otro delantero, pese a la salida de Sylla».