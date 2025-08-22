Almada: «El andamiaje defensivo nos dio fruto»

Luis Miguel de Pablos Valladolid Viernes, 22 de agosto 2025, 23:55 Comenta Compartir

Guillermo Almada dio por bueno el sufrimiento de su equipo sobre el césped, en un triunfo en el que colaboraron todos y cada uno de los dieciséis jugadores que tomaron parte. «Felicitar públicamente a los jugadores porque hicieron un gran esfuerzo. Nos trataron de saltar líneas, pero la disciplina y las ganas del equipo nos ayudaron», señaló, «pudimos liquidar el partido, también ellos tuvieron alguna situación, y es cierto que hoy nos faltaron algunos jugadores, pero me voy muy satisfecho con el esfuerzo. Ahora hay que tratar de seguir mejorando», analizó, satisfecho porque «el andamiaje defensivo nos dio fruto».

El técnico no tuerce el gesto, da igua el resultado o lo incisivo de la pregunta de turno. «Estuvimos muy concentrados, sabíamos que ellos se iban a crecer en su cancha, pudimos hacer algún gol más que nos diera tranquilidad, pero al final se premió el gran esfuerzo que hicimos», señaló, satisfecho por la aportación de los canteranos, «estábamos limitados por las lesiones en algunas posiciones y teníamos pocas variantes, y por ahí pudimos dar minutos a varios chicos jóvenes en los que tenemos mucha fe», y también por la aportación de Latasa: «Ha desplegado buen juego, no solo en la lucha sino en la disposición, sabiendo defender cuando había que hacerlo».

Almada quiso dejar claro que no le gusta «opinar» de los arbitrajes, «aunque creo que fue un buen arbitraje para los dos equipos», y sí prefiere centrarse en lo que puede cambiar, que es la respuesta de su equipo. Al preparador se le preguntó por su participación en los calentamientos del equipo. «Me van a ver siempre porque si veo algo que no está bien en el calentamiento, prefiero corregirlo para entrar en el minuto 1 como hay que entrar. Quiero estar enchufado desde el primer minuto porque el fútbol hoy es un gol, y puede ocurrir en el minuto 1 o en el 90. Ver todo con mis propios ojos es mejor».

