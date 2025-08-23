La tres claves del Pucela

De los tres puntos con los cuales vuelve al equipo tras su triunfo en Castalia ayer noche, lo mejor son ellos sin duda alguna.

Sin ... embargo, se suele minimizar el valor de los triunfos cuando el contrario te aprieta y llega con peligro evidente, olvidándonos de que eso es precisamente lo que hacemos nosotros cuando jugamos de locales.

Es claro que ayer el Real Valladolid sufrió más de la cuenta por varios motivos claros, de los cuales, el inicial fue conceder ventaja defensiva por el lateral de Iván Alejo, algo que el rubio extremo se encargó de compensar con su aportación atacante- y de un centro del campo, que al igual que el pasado fin de semana, contempló como se volvía a repetir el cambio de Meseguer por su escasa intervención en el mecanismo de juego en esa parcela.

De esta forma, o bien resuelves el partido casi de inmediato, o estas condenado a sufrir lo indecible por la inferioridad que muestras.

Una línea defensiva que contempla el asentamiento de un Tomeo sobrio, fuerte en la disputa y resolutivo en su quehacer, junto a un David Torres que gana solvencia junto a él.

Que el equipo experimentó una notable y mejoría tras los cambios es la prueba del algodón de lo expuesto; algo que resultó mucho mas notorio porque llevabámos 70 minutos de partido y 20 de achique de agua de manera inmisericorde.

La presencia de Alani, su número de intervenciones y la fuerza de las mismas, así como el movimiento desplegado fueron providenciales para un Juric atosigado y un Chuki exhausto. Volvió el oxígeno, apareció la pausa y se comenzó a tener el balón y mandar en las contras a expensas de un último arreón –lógico por otra parte– del equipo local.

La presencia de Trilli, como lateral que es, dió mayor sentido a una línea blanda y ayudó a juntar racionalmente hombres y defender de forma más solvente. Maroto, Garriel y Moreno son la nota positiva de una cantera que asoma de verdad.

A día de hoy, el Pucela se resume en tres claves: mejorar aspectos puntuales defensivos, fortalecer ese medio campo con gente de fuste y mantener el nivel atacante; el resto está hecho. Y un apunte final para Juanmi Latasa: el gol cuando se persigue se acaba encontrando chaval, no lo dudes; y junto a Biuk, Alejo y Amath.. ¡Seguro!