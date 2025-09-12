El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Guillermo Almada se dirige a un grupo de jugadores del Real Valladolid durante la sesión de entrenamiento del pasado lunes José Carlos Castillo
Examen con cambios del Real Valladolid ante un inquietante Almería

El conjunto blanquivioleta recibe este sábado a un rival directo por el ascenso que busca superar su titubeante inicio liguero

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:27

Prueba de alto voltaje para el Real Valladolid. El conjunto de Guillermo Almada recibe este sábado por la noche en Zorrilla (21 horas) a la ... UD Almería, otra de las escuadras llamadas a luchar por el ascenso a Primera en un examen de gran exigencia. El equipo que entrena el exblanquivioleta Joan Francesc Ferrer 'Rubi' ofrecerá un test real del estado futbolístico en el que se encuentra un Pucela que ha perdido fuelle tras los dos triunfos iniciales ante Ceuta y Castellón. La seguridad defensiva sigue apareciendo como santo y seña del Real Valladolid, más allá de la pifia puntual de Víctor Meseguer en Zaragoza que supuso el único gol encajado hasta la fecha, pero el volumen atacante ha ido menguando y la producción con pelota se antoja ya muy escasa.

