Examen con cambios del Real Valladolid ante un inquietante Almería

Prueba de alto voltaje para el Real Valladolid. El conjunto de Guillermo Almada recibe este sábado por la noche en Zorrilla (21 horas) a la ... UD Almería, otra de las escuadras llamadas a luchar por el ascenso a Primera en un examen de gran exigencia. El equipo que entrena el exblanquivioleta Joan Francesc Ferrer 'Rubi' ofrecerá un test real del estado futbolístico en el que se encuentra un Pucela que ha perdido fuelle tras los dos triunfos iniciales ante Ceuta y Castellón. La seguridad defensiva sigue apareciendo como santo y seña del Real Valladolid, más allá de la pifia puntual de Víctor Meseguer en Zaragoza que supuso el único gol encajado hasta la fecha, pero el volumen atacante ha ido menguando y la producción con pelota se antoja ya muy escasa.

El Pucela empieza a mostrar síntomas de ofuscamiento y, tras cuatro jornadas, Almada se verá obligado a retocar el once inicial que había mantenido invariable hasta la fecha. Los cambios ante el Almería llegarán en la zona atacante, donde la lesión de Iván San José 'Chuki' abre una vacante en la mediapunta, con Julien Ponceau como recambio natural, en la que apunta a primera titularidad del franco-angoleño. El técnico uruguayo, que planteó durante buena parte de la pretemporada un dibujo 4-4-2, se ha aferrado en este inicio liguero a un 4-2-3-1 en el que el futbolista vallisoletano ha ejercido como enlace con el punta Juanmi Latasa, el 'nueve' de referencia que se lastimó el tobillo el pasado fin de semana en el Ibercaja Estadio. Marcos André, ya recuperado de una tendinitis aunque falto de ritmo competitivo, aparece como el primer candidato a relevarle si Latasa no está, con los jóvenes Jorge Delgado y Adrián Arnuncio 'Arnu' pugnando por detrás.

La idea de Almada pasa por que «no se resienta el andamiaje» de un equipo sólido en la zaga ante un Almería que cuenta con «uno de los planteles más ricos de la Segunda División» y todo apunta a que, salvo en los cambios obligados por lesión, el técnico no ejecutará una revolución, ya que las últimas incorporaciones (Mathis Lachuer, Peter Federico y Sergi Canós Tenés) todavía parecen en proceso de adaptación a las exigencias físicas que demanda el entrenador blanquivioleta. El central Mohamed Jaouab está descartado por lesión.

Alineaciones probables Real Valladolid CF Guilherme; Alejo, Tomeo, Torres, Bueno; Juric, Meseguer; Amath, Ponceau, Biuk; y Marcos André

UD Almería Andrés Fernández; Luna, Aridane, Bonini, Álex Muñoz; Gui Guedes, Iddrisu Baba; Embarba, Arribas, Nico Melamed; y Baptistao.

Árbitro Dámaso Arcediano Monescillo (Castilla-La Mancha), con José Antonio López en el VAR

Estadio y hora José Zorrilla, 21:00

Guillermo Almada recalcó durante su comparecencia prepartido del jueves la peligrosidad del Almería si dispone del balón con continuidad y previsiblemente habrá batalla por el control de la posesión para prevenir esta circunstancia. El partido de este sábado permitirá calibrar si el Real Valladolid mejora en sus tareas de construcción, una de las asignaturas pendientes en el inicio de temporada en Segunda División.

Si el Pucela (tercer clasificado con 8 puntos) llega a esta cita algo frenado por los dos últimos empates frente a Córdoba en Zorrilla (0-0) y Real Zaragoza a domicilio (1-1), el Almería no ha acabado de coger el pulso en las primeras cuatro jornadas. El equipo de Rubi sólo ha sido capaz de lograr un triunfo ante la débil Cultural Leonesa (0-1) y vio el pasado fin de semana cómo le estallaba un partido en el UD Almería Stadium ante el líder Racing de Santander que parecía controlado con un fulgurante 2-0 en apenas 19 minutos. Sin embargo, la absurda expulsión de Dion Lopy por roja directa en el minuto 27 dinamitó las aspiraciones locales y dio alas a un indómito Racing que acabó por imponerse por 2-3. El Almería, duodécimo en la tabla con cinco puntos, ha vivido situaciones de descontrol, como sucedió también en el tiroteo ofensivo del primer partido en casa ante el Albacete (4-4) y muestra fisuras atrás –como los espacios a la espalda de los laterales– que el Real Valladolid tratará de aprovechar.

El temor en Zorrilla es que Rubi encaje bien todas sus piezas tácticas para poner en aprietos a un Pucela con variaciones en el once que vivirá su examen más difícil hasta la fecha. Rubi no ha ganado en Valladolid como entrenador visitante en sus diferentes etapas en el Huesca, Espanyol y Almería (dos empates y dos derrotas), tras su salida del Pucela en 2015, pero el cuadro indálico cuenta con jugadores descollantes en la zona ofensiva, con Adrián Embarba y Nico Melamed partiendo desde las bandas del ataque, Sergio Arribas con gran capacidad para enlazar por el centro con asistencias, y un movible Leo Baptistao en punta.

La UD Almería ha vivido en los últimos días la salida de Lázaro Vinícius al fútbol saudí, lo que reduce el potencial ofensivo del equipo, cubierto ahora con el recién llegado Thalys Gomes, Leo Baptistao y el incorporado Patrick Soko. La marcha de Lázaro, junto a la del portero Luis Maximiano (también a Arabia) han permitido la inscripción fuera de plazo de el central exblanquivioleta Aridane Hernández, que se encontraba libre tras finalizar su compromiso con el Rayo Vallecano y que puede debutar ante el Pucela.

El Almería es la segunda escuadra de LaLiga Hypermotion que más goles ha marcado (nueve) y el segundo que más posesión atesora (56,3%). El Real Valladolid es el que menos goles ha encajado (uno). Las espadas de dos contendientes al ascenso a Primera se baten en un duelo en pleno sábado de fiestas en Pucela, fuegos artificiales junto al estadio Zorrilla incluidos.