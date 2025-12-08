Entrenamiento con viejos conocidos para un Real Valladolid cargado de moral

La temperatura de un equipo la marcan siempre los resultados. Hace una semana sólo se veían caras serias tras el insuficiente empate a uno ante ... el Málaga en una mañana gélida y neblinosa. Siete días más tarde el ambiente era otro. La goleada en El Alcoraz ante el Huesca (1-4) dejó este lunes una sesión con rostros más distendidos y una alegría colectiva flotando en el ambiente. Hasta la meteorología acompañó, con el sol resplandeciendo en los Anexos y temperaturas suaves para esta época del año. Sonrisas, gestos de complicidad, abrazos y una inyección de moral que ha evaporado la crisis previa.

La goleada blanquivioleta no altera, sin embargo, el plan de trabajo de Guillermo Almada, que enfoca sus esfuerzos al partido del sábado en Zorrilla frente al Andorra (16,15 horas). El entrenador del Real Valladolid se aplica a su guion estajanovista, con largas sesiones de trabajo, donde la tregua resulta casi inexistente. Eso no cambia, con victorias, empates o derrotas. Los futbolistas titulares ante el Huesca se ejercitaron a un ritmo menor para equilibrar cargas, pero también recibieron su dosis de trabajo con balón. La habitual reunión previa al inicio semanal de los entrenamientos (independientemente del último resultado) dio el pistoletazo de salida a una jornada en los Anexos. Jorge Delgado, Koke Iglesias y Marcos André trabajaron en una sesión específica dentro del proceso de recuperación de sus lesiones y saltaron al césped en el último tramo del entrenamiento. Iván Garriel asistió a la charla inicial de diez minutos, pero se puso en manos de los fisioterapeutas en el gimnasio tras concluir la reunión. El lateral vallisoletano sigue de baja tras su paso por el quirófano el pasado 21 de octubre por una lesión en el ligamento colateral medial interno de la rodilla izquierda.

El entrenamiento dejó algunas escenas reseñables, como la breve charla que mantuvo el director deportivo, Víctor Orta, con el delantero Juanmi Latasa sobre algunos pormenores del último partido ante el Huesca. Orta también departió con Iván Alejo antes de que los dos futbolistas pasaran al Campo 1 de los Anexos para continuar con el trabajo colectivo, que incluyó rondos y 'futvoley' para los jugadores con más minutos el sábado.

Ampliar Víctor Orta (derecha) habla con Juanmi Latasa (en el medio) Arturo Posada

Mientras, en el Campo 2, los suplentes disputaron un partidillo a campo reducido, en el que Mathis Lachuer, ya recuperado de la gripe que le impidió viajar a Huesca, se destapó con varios goles. Guillermo Almada estuvo muy encima de los jugadores para dar indicaciones y corregir algunos aspectos.

La sesión del lunes dejó la visita de Míchel Herrero, integrante de la plantilla blanquivioleta entre 2016 y 2021, y que aprovechó la jornada festiva para acercarse a los Anexos junto a su familia. Herrero colgó las botas el pasado verano tras militar la pasada campaña en el Alzira. El ya exfutbolista, de 37 años, recibió en verano ofertas para jugar en el extranjero que desestimó para priorizar su vida personal. Ahora, mata el gusanillo del fútbol con las Leyendas del Valencia (veteranos) y con partidos de la 'Kings League'. De la época de Míchel Herrero ya sólo quedan dos futbolistas en el Real Valladolid, Javi Sánchez y Marcos André, a los que saludó al terminar el entrenamiento, al igual que al preparador físico, Fran Albert, con el que también coincidió.

Ampliar El exfutbolista Míchel Herrero (derecha) charla con Javi Sánchez (de espaldas) y Sergi Canós Tenés al término de la sesión de este lunes. Arturo Posada

La sesión, con gran concurrencia de público aprovechando el festivo de la Inmaculada, acabó con el tradicional pasillo de autógrafos y fotografías con los integrantes de la plantilla, incluido el entrenador, Guillermo Almada, que atendió solícito todas las peticiones y recibió felicitaciones tras la gran goleada lograda por el Pucela en Huesca.