El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadoes del Real Valladolid se abrazan antes de iniciar el trabajo este lunes en los Campos Anexos. Iván Tomé

Entrenamiento con viejos conocidos para un Real Valladolid cargado de moral

El equipo se ejercita durante dos horas con Marcos André, Delgado y Koke al margen del grupo, y la visita de Míchel Herrero

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 15:32

Comenta

La temperatura de un equipo la marcan siempre los resultados. Hace una semana sólo se veían caras serias tras el insuficiente empate a uno ante ... el Málaga en una mañana gélida y neblinosa. Siete días más tarde el ambiente era otro. La goleada en El Alcoraz ante el Huesca (1-4) dejó este lunes una sesión con rostros más distendidos y una alegría colectiva flotando en el ambiente. Hasta la meteorología acompañó, con el sol resplandeciendo en los Anexos y temperaturas suaves para esta época del año. Sonrisas, gestos de complicidad, abrazos y una inyección de moral que ha evaporado la crisis previa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jueza decreta el ingreso en prisión del jefe de Estupefacientes de Valladolid
  2. 2

    Muere Juan Carlos Álvarez Mezquíriz, el discreto propietario de Vega Sicilia
  3. 3

    Este es el protocolo que se aplica a los agentes que entran en prisión
  4. 4

    El vallisoletano que reabrirá el hotel La Vega y Las Salinas compra un histórico balneario gallego
  5. 5

    El riesgo de desertización se cierne sobre Valladolid: el 80% de su territorio está degradado
  6. 6

    Segovia, desbordada: la policía multa a decenas de coches entre Vía Roma y San Gabriel
  7. 7 Vuelca un camión con cerdos vivos en la autovía que une Segovia y Valladolid
  8. 8

    Un informe técnico pedía, en 2022, la sustitución de toda la lámina impermeable de la Plaza Mayor
  9. 9

    Isabel Rivero: «La Iglesia es un bar tranquilo y con buena música donde hemos realizado pesajes de boxeo»
  10. 10

    Rescatan a siete personas atrapadas en los ascensores de un bloque de la plaza del Caño Argales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Entrenamiento con viejos conocidos para un Real Valladolid cargado de moral

Entrenamiento con viejos conocidos para un Real Valladolid cargado de moral