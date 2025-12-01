Frío, niebla y caras serias en la vuelta al trabajo del Real Valladolid

La semana de entrenamientos del Real Valladolid comenzó como acostumbra: con una breve reunión sobre el césped de los Campos Anexos tras el insuficiente empate del pasado sábado en Zorrilla frente al Málaga (1-1) ... . La charla no se demoró más allá de los diez minutos y sirvió para dar el pistoletazo de salida a una sesión en la que los titulares en la última jornada se ejercitaron a un ritmo menor dentro del equilibrio de cargas habitual. Las caras serias resultaron una constante. Ni una broma. Pocas sonrisas. Las miradas se posaron sobre Marcos André, que se llevó la mano a la pierna el sábado cuando fue sustituido por Juanmi Latasa en el minuto 54 del choque ante los andaluces. El delantero brasileño saltó al campo este lunes para la reunión previa, pero se retiró a continuación para efectuar trabajo específico. Le acompañó Sergi Canós Tenés, que también tenía planificado un entrenamiento individualizado. En principio, ninguno de los dos figura en una lista de lesionados en la que siguen Jorge Delgado e Iván Garriel.

La sesión, de una hora y cuarenta minutos de duración para los suplentes ante el Málaga, se desarrolló bajo la niebla y el intenso frío de los Anexos, con el termómetro apenas superando los tres grados centígrados y todo el foco en el trabajo. La meteorología no resultó un obstáculo para que los futbolistas desplegasen la intensidad habitual a las órdenes del entrenador blanquivioleta, Guillermo Almada, tras una primera parte en la que el preparador físico Fran Albert llevó las riendas. «¡A correr, al espacio! ¡Llega, llega! ¡Vas calibrando el pase. Busca la línea de pase!», se desgañitó Albert en los primeros ejercicios, que mezclaron explosividad y juego con balón. La sesión contó con cinco jugadores del filial: el portero Álvaro de Pablo, el central José Luis Aranda, el lateral Hugo San, el extremo Xavi Moreno y el delantero Mario Domínguez.

El trabajo se enfocó ya al partido del próximo sábado en El Alcoraz (16:15 horas) frente a la SD Huesca, en otro exigente choque que calibrará el estado futbolístico de un Pucela que sólo ha sumado dos puntos de los últimos doce posibles y que ha colocado al equipo en la novena posición, con 21 puntos, a tres de la línea de descenso a Primera RFEF y cuatro de la zona del 'play-off' en una tabla muy comprimida.

En los ejercicios a campo reducido, los jugadores suplentes en el último partido se aplicaron en un competido 'partidillo' en el que el portero vallisoletano Álvaro Aceves ejecutó grandes paradas para frustrar muchos de los disparos sobre su arco. Almada estuvo muy encima de los futbolistas, con los ajustes necesarios y refuerzos positivos para subrayar las buenas jugadas. Enrique Alfaro, el exgobernador de Jalisco convertido ahora en ayudante técnico en el Real Valladolid, permaneció en un segundo plano.

Ampliar Enrique Alfaro, exgobernador del estadio mexicano de Jalisco y actual ayudante técnico del Real Valladolid Rodrigo Jiménez

Un tiro alto de Latasa en la portería defendida por Álvaro de Pablo dejó un gesto de frustración del delantero, que recibió rápidamente los ánimos y aplausos de Fran Albert desde la banda. Al término del choque en espacios acortados, los jugadores echaron cuentas para determinar quién había ganado, con Stipe Biuk como realizador más destacado de la contienda.

Ampliar Guillermo Almada (derecha) charla con Javi Sánchez al término de la sesión en lso Anexos.

La sesión en los Anexos culminó con una breve charla individual de Guillermo Almada con el central Javi Sánchez y con ejercicios extra de 'sprints' para el mediocentro Ibrahim Alani. Tras cien minutos sobre el césped, a los futbolistas aún les aguardaban ejercicios en el gimnasio. El trabajo continúa en los Anexos con la esperanza que todo el esfuerzo diario acabe por trasladarse en éxitos durante los partidos.