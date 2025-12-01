El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los jugadores del Real Valladolid, durante el entrenamiento de este lunes en los Campos Anexos Rodrigo Jiménez

Frío, niebla y caras serias en la vuelta al trabajo del Real Valladolid

Marcos André y Tenés permanecieron al margen del grupo con ejercicios individualizados lejos del césped

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:34

La semana de entrenamientos del Real Valladolid comenzó como acostumbra: con una breve reunión sobre el césped de los Campos Anexos tras el insuficiente empate del pasado sábado en Zorrilla frente al Málaga (1-1) ... . La charla no se demoró más allá de los diez minutos y sirvió para dar el pistoletazo de salida a una sesión en la que los titulares en la última jornada se ejercitaron a un ritmo menor dentro del equilibrio de cargas habitual. Las caras serias resultaron una constante. Ni una broma. Pocas sonrisas. Las miradas se posaron sobre Marcos André, que se llevó la mano a la pierna el sábado cuando fue sustituido por Juanmi Latasa en el minuto 54 del choque ante los andaluces. El delantero brasileño saltó al campo este lunes para la reunión previa, pero se retiró a continuación para efectuar trabajo específico. Le acompañó Sergi Canós Tenés, que también tenía planificado un entrenamiento individualizado. En principio, ninguno de los dos figura en una lista de lesionados en la que siguen Jorge Delgado e Iván Garriel.

