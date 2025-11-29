El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El blanquivioleta Marcos André pugna con Einar mientras Herrero se dispone a atrapar el balón. Rodrigo Jiménez

La crónica

Demoledor empate de un Real Valladolid incapaz de ganar

El equipo de Almada se encasquilla tras el gol inicial de Peter Federico y deja escapar dos puntos ante un efectivo Málaga

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:24

Comenta

Nada. Imposible. El Real Valladolid lo tuvo todo a favor para ganar al Málaga en Zorrilla, pero acabó con un frustrante empate que revela de ... nuevo todos sus problemas de pegada. La sensación de partido controlado desde el minuto 4, tras el gol de Peter Federico, saltó por los aires cuando los andaluces asestaron un hachazo en la segunda parte. El Pucela perdonó lo imperdonable y lo acabó pagando. El 1-1 final dejó una sensación de tremenda impotencia en un partido que debió ganar. Los males siguen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un jubilado de Castromonte al ser arrollado por un coche en la travesía de Rioseco
  2. 2

    Le golpean con un cinturón al defender a una mujer agredida por otro joven
  3. 3 Muere un hombre de 34 años por intoxicación de monóxido de carbono en Bustillo de la Vega
  4. 4

    Venden un edificio completo de 1930 en la calle Mantería por 1,5 millones de euros
  5. 5

    Heridos cuatro motoristas en un reguero de accidentes registrados en 34 horas en Valladolid
  6. 6

    Sorprende a una mujer cuando desvalijaba el piso de su madre, la retiene y logra recuperar el botín
  7. 7 Detenido el presunto agresor de las activistas de Femen que se concentraban contra una misa por Franco
  8. 8

    Nueve horas sin luz porque las ratas se comen los automáticos
  9. 9

    Medio kilo de cocaína, un cráneo «reventado» y un cadáver en un pinar de Valladolid
  10. 10

    Óscar Puente visitará las instalaciones de Gotion en China para «cerrar su implantación» en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Demoledor empate de un Real Valladolid incapaz de ganar

Demoledor empate de un Real Valladolid incapaz de ganar