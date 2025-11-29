Demoledor empate de un Real Valladolid incapaz de ganar

Nada. Imposible. El Real Valladolid lo tuvo todo a favor para ganar al Málaga en Zorrilla, pero acabó con un frustrante empate que revela de ... nuevo todos sus problemas de pegada. La sensación de partido controlado desde el minuto 4, tras el gol de Peter Federico, saltó por los aires cuando los andaluces asestaron un hachazo en la segunda parte. El Pucela perdonó lo imperdonable y lo acabó pagando. El 1-1 final dejó una sensación de tremenda impotencia en un partido que debió ganar. Los males siguen.

Ni Almada ni Juan Francisco Funes alteraron sus onces iniciales. El entrenador blanquivioleta mantuvo el 4-1-4-1 con Marcos André en punta y Lachuer y Ponceau como enganches. El técnico blanquiazul se encomendó al 4-4-2 que planteó ante el Mirandés.

Real Valladolid CF Guilherme; Alejo, Tomeo, Torres, Bueno; Juric; Peter Federico (Tenés, m.80), Lachuer (Chuki, m.64), Ponceau (Alani, m.80), Amath (Biuk, m.54); y Marcos André (Latasa, m.54) 1 - 1 Málaga CF Herrero; Puga, Recio, Einar, Víctor García (Dani Sánchez, m.66); Larrubia, Izan Merino, Dotor, Joaquín Muñoz (Chupe, m.70); Dani Lorenzo (Rafa, m.66) y Niño (Lobete, m.76). Goles 1-0 Peter Federico (m.4). 1-1 Niño (m.58)

Árbitro Alonso de Ena Wolf (comité Aragón), con Raúl Martín en el VAR. Amonestó a Marcos André,Víctor García, Dani Lorenzo, Tenés (fuera del campo), Ponceau. Expulsó a Alani por doble amarilla (m.92)

Otros datos José Zorrilla. 12.788 espectadores. Antes del partido se homenajeó a Isa Rivero, boxeadora vallisoletana campeona del mundo de péso átomo.

El Real Valladolid compareció con todas las urgencias y una aceleración que dejó pronto contra las cuerdas al Málaga. En el minuto 1, Amath cayó en el área en un extraño contacto con Puga en el que el colegiado no detectó nada punible. Alejo ensayó un disparo alto en el 3. Y, ya en el minuto 4, llegó el gran descorche blanquivioleta. Alfonso Herrero se confió al salir de su portería para sacar el balón, Marcos André acechó al meta del Málaga, que erró en su envío. Peter Federico cazó la pelota y, sin guardameta en el arco, soltó un certero disparo que acabó en las mallas tras rozar en los guantes del cancerbero, que intentó sin éxito corregir su desaguisado. El rápido 1-0 colocó al Pucela ante un escenario inédito. Hasta ahora, el equipo de Almada nunca había logrado marcar en el primer cuarto de hora y, súbitamente, el partido empezó con un guión diferente.

El Real Valladolid se aplicó en una presión que asfixió durante muchos minutos la salida de balón del Málaga, que intentó carburar a través de las botas de Izan Merino. Peter Federico armó un buen centro al que no llegó Lachuer. Las largas diagonales buscaron también la punta de velocidad de Amath a las espaldas del lateral Puga y también buscó calcar el gol de Peter Federico, con un lanzamiento aún más lejano aprovechando la situación adelantada del portero Herrero.

El Málaga se sintió obligado a tener la posesión, un aspecto que no disgusta al Real Valladolid, que se mueve bien en ese contexto. El equipo de Funes se acercó al área de Guilherme y creó algunas inquietudes que no fructificaron. Una acción de estrategia del Málaga en un córner evidenció desajustes en los marcajes, pero la cosa no pasó a mayores. El 1-0 y la falta de peligro real del rival relajó al Pucela antes del descanso. La desconexión resultó inquietante, pero el equipo de Almada se enchufó de nuevo tras el paso por los vestuarios y gozó de tres ocasiones muy claras en apenas dos minutos para zanjar el encuentro. Sin embargo, aparecieron otra vez todos los fantasmas de la falta de gol. Lachuer estrelló el balón en el corpachón de Herrero, que se fue resarciendo de su fallo inicial. Luego, el propio Lachuer delineó un pase genial para colocar a Peter Federico ante el meta blanquiazul, de nuevo con resultado desastroso porque el disparo impactó de nuevo en el guardameta, en otra acción que debió resultar definitoria. Dotor casi se marca en propia meta en este lapso de aguacero blanquivioleta y David Torres cabeceó fuera una nueva ocasión que acabó en el limbo. Corría el minuto 52 y el Real Valladolid había hecho méritos suficientes para estirar su ventaja en el marcador, pero la incapacidad para definir resulta ya traumática.

Al Málaga, en cambio, le bastó una llegada por la banda izquierda, un centro medido de Víctor y un cabezazo de Niño, que burló la vigilancia de David Torres para empatar la contienda. En medio pestañeo, el equipo de Funes había encontrado el petróleo que tanto se le niega al Pucela. El 1-1 dejó tiritando al Real Valladolid y Niño volvió a probar a Guilherme, que respondió bien. Las prisas se intensificaron. Biuk se encasquilló tras un pase de Alejo y Peter Federico se ovilló en el área. En la otra orilla, un disparo de Lobete envenenado obligó a la estirada de Guilherme. Chuki estrelló en el poste un gran centro de Alejo, en otra jugada que pudo cambiar todo para el Pucela. Nada. Imposible. El ansiado triunfo se fue por el desagüe en un Zorrilla semivacío (12.788espectadores) y Alani fue expulsado por doble amarilla tras 12 minutos en el campo. El Pucela mereció más, mucho más. Pero acabó con un empate demoledor.