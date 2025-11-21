El Real Valladolid incorpora al anterior gobernador de Jalisco como ayudante de Guillermo Almada

Del traje al chándal. Enrique Alfaro, exgobernador del estado mexicano de Jalisco, se ha convertido en el nuevo ayudante de Guillermo Almada en el ... cuerpo técnico del Real Valladolid… y algo más. El expolítico no sólo completará su formación como entrenador en Zorrilla, sino que aportará también su experiencia fuera del fútbol para el desarrollo de la propia entidad blanquivioleta. Alfaro se incorpora al Pucela para completar su formación como entrenador y será uno de los asistentes de Almada, en una reinvención profesional que le lleva a saltar de presidir como gobernador el estado de Jalisco entre 2018 y 2024 a convertirse en técnico profesional de fútbol.

«Hace dos años y medio, cuando estaba a punto de cumplir 50, tomé la decisión de darle un giro a mi vida. Había logrado cumplir todos los objetivos que me propuse en el plano profesional y era momento de plantearme nuevos desafíos. Viví una historia maravillosa que me llena de orgullo recordar. Una historia de dignidad, de convicciones y de principios que representan mi legado. Pero mis ganas y mi entusiasmo por la política se habían agotado. Quería reinventarme porque jamás podría vivir sin la intensidad que te da el ser libre y dueño de tus decisiones. No concibo hacer algo sin la fuerza vital que te impulsa a soñar, a transformar, a desafiar los límites. Por eso decidí que dedicaría los siguientes años de mi vida a mi gran pasión: el futbol», explica Enrique Alfaro en un post en su cuenta de Instagram.

Esta variación profesional enarcó muchas cejas y el exgobernador recuerda que «muchos» no entendieron su decisión y «otros se burlaron» de su propósito. «Esa ha sido la historia de mi vida. Hacer lo que siento y luchar por lo que creo con determinación, aunque el mundo te juzgue, aunque todos duden de ti», relata.

Alfaro se puso entonces «manos a la obra» y cursó sus estudios como entrenador en el campus virtual de la AFTA, la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino, y ejerció las primeras prácticas en las Chivas de Guadalajara, al que define como el club de sus «amores». Posteriormente, completó el Máster en Dirección de Fútbol en la Universidad del Real Madrid. «Casi tres años después he terminado mi formación académica y estoy listo para dar el siguiente paso. «Hoy me llena de felicidad decirles que el Real Valladolid Club de Futbol será mi nueva casa. Que voy a continuar mi proceso de formación como Auxiliar Técnico del primer equipo en La Liga Hypermotion. Poder iniciar mi carrera en un club profesional en el país con mejor futbol del mundo es un sueño hecho realidad. Hacerlo además en club histórico del futbol español, en una ciudad espectacular, representa también un enorme compromiso», se congratula Enrique Alfaro, quien espera corresponder a la confianza depositada por la propiedad de Ignite Sports Spain con una aportación más allá de lo puramente técnico.

«He venido aquí no sólo a aprender sino también a aportar al desarrollo institucional. Por eso agradezco de corazón la confianza del Real Valladolid. Sabré aprovechar la oportunidad que me han dado y voy a trabajar para sumar a este extraordinario proyecto», finaliza el exgobernador de Jalisco su comunicado.

Ampliar Enrique Alfaro en el centro, en septiembre de 2024 durante su mandato como gobernador de Jalisco, en la celebración del Día del Charro. El Norte

Enrique Alfaro Ramírez (Guadalajara, México, 1973) accedió al cargo de gobernador de Jalisco en diciembre de 2018, después de que el partido al que representaba, Movimiento Ciudadano (de centroizquierda) ganase las elecciones en este estado mexicano. Posteriormente su nombre sonó como posible candidato a la presidencia de México. Sin embargo, las disensiones y luchas internas dentro de Movimiento Ciudadano (MC) le llevaron a tomar la decisión de apartarse de la política y empezar una nueva vida profesional en el fútbol, deporte que practicó en categoría amateur hace más de veinte años.

Alfaro se define como admirador del (ahora retirado) entenador alemán Jürgen Klopp, al que definió en una entrevista en El País hace un año como «particularmente bueno». «Admiro a Ancelotti como gestor, formador y descubridor de talentos. José Luis, 'El Güero Real', de Jalisco, es un gran ejemplo. No soy guardiolista, no simpatizo con Josep, lo respeto».

De su etapa política, Alfaro califica como el mayor acierto de su sexenio «la dignidad para defender el federalismo» y no someterse al «centro» (gobierno central). El exgobernador y actual entrenador explicó también que se alejó del anterior presidente de México., Andrés Manuel López Obrador (también conocido por sus siglas, AMLO), cuando le dijo que debía salirse de Movimiento Ciudadano para sumarse a Morena, el partido de izquierdas que gobierna méxico desde 2018, primero con AMLO y, desde 2024, con la actual presidenta, Claudia Sheinbaum. «Le dije que me quedaba en MC, pero que lo iba a seguir apoyando. López Obrador es una persona a la que le cuesta muchísimo digerir un no. Le dije que no en octubre de 2012 y no me volvió a dirigir la palabra hasta 2018». Ahora, en lugar de lidiar con políticos, tendrá que hacerlo con futbolistas, presidentes de clubes, directores deportivos y otros entrenadores, empezando por Guillermo Almada en el Real Valladolid.