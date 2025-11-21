El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Enrique Alfaro, en la zona mixta del estadio José Zorrilla. El Norte

El Real Valladolid incorpora al anterior gobernador de Jalisco como ayudante de Guillermo Almada

«He venido aquí no sólo a aprender sino también a aportar al desarrollo institucional», dice Enrique Alfaro, que completará en Zorrilla su formación como entrenador

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:55

Del traje al chándal. Enrique Alfaro, exgobernador del estado mexicano de Jalisco, se ha convertido en el nuevo ayudante de Guillermo Almada en el ... cuerpo técnico del Real Valladolid… y algo más. El expolítico no sólo completará su formación como entrenador en Zorrilla, sino que aportará también su experiencia fuera del fútbol para el desarrollo de la propia entidad blanquivioleta. Alfaro se incorpora al Pucela para completar su formación como entrenador y será uno de los asistentes de Almada, en una reinvención profesional que le lleva a saltar de presidir como gobernador el estado de Jalisco entre 2018 y 2024 a convertirse en técnico profesional de fútbol.

