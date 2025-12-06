El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Peter Federico celebra con Stipe Biuk uno de los cuatro goles del Real Valladolid ante el Huesca.

Ver 62 fotos
Peter Federico celebra con Stipe Biuk uno de los cuatro goles del Real Valladolid ante el Huesca. Carlos Gil-Roig
La crónica

Sinfonía goleadora de un desatado Real Valladolid

El equipo de Almada supera a lo grande la depresión de los últimos partidos y tumba al Huesca en El Alcoraz

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:48

Comenta

Gooool. Gooool. Gooool. Gooool. El Real Valladolid dejó atrás su crisis de resultados con una brillante victoria en El Alcoraz que le catapulta hacia la ... parte alta de la clasificación. Ni los más optimistas esperaban un triunfo blanquivioleta tan contundente en el feudo de un Huesca que presumía de blindaje atrás tras la llegada de Jon Pérez 'Bolo'. El Pucela se pegó un tremendo festín goleador a domicilio con su versión más desencadenada y rompió cerrojos con una facilidad pasmosa. El 1-4 final inyecta las dosis de moral perdidas en choques anteriores y devuelve al Real Valladolid al orden natural de las cosas: un equipo que debe imponerse a lo grande en Segunda División.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Luis Fernández, el líder de la lucha contra el narcotráfico convertido en el «garbanzo negro» de la Policía
  2. 2

    La jueza manda al banquillo a Óscar Sanz y le impone una fianza de 230.000 euros
  3. 3

    Uno de los cómplices del jefe de Estupefacientes detenido fue el rehén de El Chiqui en el doble crimen de Santovenia
  4. 4

    La fachada navideña más espectacular de Valladolid
  5. 5 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  6. 6

    «Estaba en las piscinas de Fasa cuando me llamaron y ahí sigue el riñón, me tocó uno valiente»
  7. 7 Suspendido el videomapping sobre la Controversia de Valladolid en la fachada de San Pablo
  8. 8

    La Policía devuelve a una vecina de La Victoria una cartera que extravió hace cuatro años
  9. 9

    Acor inicia la obra en Isabel la Católica para un gimnasio que abrirá las 24 horas
  10. 10

    Trasladado al hospital tras forcejear con un ladrón que intentó robarle en Delicias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sinfonía goleadora de un desatado Real Valladolid