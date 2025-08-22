El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Latasa se lamenta tras una ocasión perdida en el estreno ante el Ceuta. A. Mingueza

Castellón vs Real Valladolid: agarrados a su esplendor físico para conquistar Castalia

El equipo de Almada repite armas en su primer partido lejos de Zorrilla, con Jaouab en la convocatoria y las bajas de Marcos André y Nikitscher

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:45

Dos jornadas le faltan a este mes de agosto, dos semanas traducido en términos de mercado de fichajes, y eso significa que septiembre dará paso ... a otra competición con caras nuevas en la que los equipos variarán sensiblemente su fisionomía para atacar sus objetivos. Será, entonces, cuando los análisis cobren mucho más sentido y el aficionado pueda hacerse una idea mucho más fiel de quiénes son candidatos al ascenso, quiénes aspirantes y quiénes meros comparsas.

