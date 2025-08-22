Castellón vs Real Valladolid: agarrados a su esplendor físico para conquistar Castalia

Dos jornadas le faltan a este mes de agosto, dos semanas traducido en términos de mercado de fichajes, y eso significa que septiembre dará paso ... a otra competición con caras nuevas en la que los equipos variarán sensiblemente su fisionomía para atacar sus objetivos. Será, entonces, cuando los análisis cobren mucho más sentido y el aficionado pueda hacerse una idea mucho más fiel de quiénes son candidatos al ascenso, quiénes aspirantes y quiénes meros comparsas.

El caso del Real Valladolid, como el del Castellón, no es ajeno a esta realidad calificada por todos como kafkiana y que, sin embargo, se repite año tras año sin que sufra variación. Las posibles salidas de Amallah y Javi Sánchez, unida a la de Sylla, permitirán que la plantilla pueda ganar músculo con alguna de las demandas del técnico y, por lo tanto, igualar potencial con otros rivales más reforzados.

Posibles alineaciones Castellón: Abedzadeh; Mellot, Sienra, Brignani, Salva Ruiz; Barri, Gerenabarrera; Suero, Calatrava, Mabil; y Camara

Real Valladolid: Guilherme; Alejo, Tomeo, David Torres, Guille Bueno; Juric, Meseguer, Amath, Biuk, Chuki y Latasa.

Árbitro: Manuel Jesús Orellana (Comité Andaluz), con José A. López en el VAR

Campo y hora: Skyfi Castalia, desde las 21:30h (Movistar y DAZN).

Mientras llega el mes de septiembre, el equipo blanquivioleta se agarra a un plantel justito en calidad pero generoso en ilusión, y, sobre todo, a un físico imponente que por el momento le permite ocultar carencias. A ese esplendor físico se agarra esta noche en su visita al estadio Castalia, donde repetirá armas –también once– para buscar el mismo resultado de su estreno en el campeonato. Sin más novedad que la incorporación a la convocatoria de Mohamed Jaouab, el guión pasa por asfixiar la salida de balón del rival a través de la presión alta, líneas muy juntas, y extremos abiertos y fiables en las bandas para conectar con Juanmi Latasa.

Bajo estas premisas y una defensa mucho más compacta de lo que demostró en pretemporada, el Real Valladolid tratará de encadenar su segunda victoria consecutiva y primera lejos de Zorrilla después de diez meses de sequía –la última, en Vitoria el pasado 18 de octubre–. Viendo las características de uno y otro equipo, la teoría invita a un partido con alternativas y goles que resolverá quién mejor defina en portería contraria. Una asignatura pendiente, tal y como ha reconocido el propio Almada en la previa, que volverá a estar en el foco esta noche ante un rival valiente que deja muchos espacios por su búsqueda constante de la portería contraria. Un estilo que asimiló ya la temporada pasada con Jan-Dirk Schreuder en el banquillo, anotando más goles (65) que el ascendido Elche (59), y que este año mantiene de la mano del entonces ayudante Johan Plat. Ambos técnicos neerlandeses han instaurado en Castalia una manera de jugar atrevida que incluye muchos riesgos –63 goles encajados el curso pasado, 3 en su estreno el pasado fin de semana en Santander–. Algo que no parece preocupar al propio Plat, que esta temporada ha incorporado hasta catorce jugadores a su plantel. «Espero un partido muy difícil contra un muy buen equipo. Tenemos que hacer mejor las cosas que la semana pasada. Espero poder mostrar quiénes somos y qué podemos hacer», apuntó el jueves el preparador del Castellón, que confía en poder superar la presión alta de su rival.

«Tenemos que estar cerca, juntos, y listos para su presión. Están presionando extremadamente alto y tuvieron mucho éxito con eso la semana pasada. Tenemos que adaptarnos un poco en ese sentido y estar bien con el balón para tomar el control del partido», señala, convencido de que jugar ante su público dará un plus a los suyos.

Plat cuenta con la baja de Alberto Jiménez por sanción –expulsado en Santander en la primera jornada– y del mediocentro brasileño Ronaldo Pompeu por lesión. «No puedo decir que juguemos con los mismos once, por supuesto. Y tampoco puedo decir quién va a jugar por Alberto porque tenemos muchas opciones», apuntó este jueves.

En el caso del Real Valladolid, las bajas se circunscriben a Ponceau, que sale de lesión y no asumirá riesgos innecesarios para no tener una recaída, las ya sabidas Amallah y Javi Sánchez, y las de última hora de Marcos André y Tamas Nikitscher, que arrastran molestias físicas.

Con este contexto, y la incorporación de Jaouab por primera vez en la lista de convocados, Almada ya confirmó el pasado miércoles que repetirá once, con Alejo por lo tanto en el lateral derecho, David Torres formando pareja de centrales con Tomeo, y Meseguer en el centro del campo junto a Juric.

La plantilla viajó este jueves en tren y regresará el sábado tras ejercitarse por la mañana.