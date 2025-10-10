El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Almada, cabizbajo, en el encuentro ante el Mirandés. Alberto Mingueza
Desde la grada

'Degenerando, hijo, degenerando'

«Hemos llegado a de poder perder en Albacete a tener que ganar en Burgos en solo tres partidos. Hay un patrón en el Real Valladolid, y ese patrón indica un problema»

Carlos Pérez

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:03

Comenta

Después de la victoria ante la UD Almería íbamos a jugar a Albacete en búsqueda de esa famosa media inglesa que suele dar el ascenso. ... El equipo había dado una buena imagen el último partido y el rival estaba en horas bajas. Había que ganar para guardar puntos en el granero igual que la hormiga de la fábula de Esopo. Pero perdimos, y dando una imagen triste. No pasaba nada, porque venían dos partidos seguidos a casa ante dos equipos menores a los que deberíamos ganar sin sufrimiento. Pero no hemos ganado ninguno de los dos. Así que ahora vamos a Burgos con un punto ganado de los nueve últimos y la necesidad de ganar. Con la necesidad de ganar y de no perder, añado. Esto hace que el partido sea aún más peligroso porque jugar con el resultado te hace ser más cobarde y fallón. Los partidos en los que buscas el empate cuando puedes buscar la victoria, suelen acabar en derrota.

