Después de la victoria ante la UD Almería íbamos a jugar a Albacete en búsqueda de esa famosa media inglesa que suele dar el ascenso. ... El equipo había dado una buena imagen el último partido y el rival estaba en horas bajas. Había que ganar para guardar puntos en el granero igual que la hormiga de la fábula de Esopo. Pero perdimos, y dando una imagen triste. No pasaba nada, porque venían dos partidos seguidos a casa ante dos equipos menores a los que deberíamos ganar sin sufrimiento. Pero no hemos ganado ninguno de los dos. Así que ahora vamos a Burgos con un punto ganado de los nueve últimos y la necesidad de ganar. Con la necesidad de ganar y de no perder, añado. Esto hace que el partido sea aún más peligroso porque jugar con el resultado te hace ser más cobarde y fallón. Los partidos en los que buscas el empate cuando puedes buscar la victoria, suelen acabar en derrota.

¿Cómo hemos llegado a esta situación? Hay una anécdota atribuida al famoso torero Juan Belmonte que lo explica. Belmonte tenía un banderillero que se metió en política y pronto llegó a gobernador civil de Huelva. Un periodista le preguntó a Belmonte que cómo se pasaba tan rápido de banderillero a gobernador y éste le respondió con un lacónico «degenerando, hijo, degenerando». Así hemos llegado a de poder perder en Albacete a tener que ganar en Burgos en solo tres partidos. Degenerando.

Tenemos la virtud de que nuestros rivales aprovechan nuestros fallos y nosotros no aprovechamos nuestras ocasiones. Hablo de memoria, pero ninguno de los cinco goles encajados esta temporada son fruto de una jugada elaborada del contrario. Nosotros hemos elaborado y tirado y tenemos muy poco acierto de cara a gol. Eso que puede parecer mala suerte, no lo es. Ni los rivales aprovechan todos nuestros fallos, ni nuestras ocasiones y tiros son tan claros, aunque luego la estadística esa (incomprensible para mí) de xG diga lo contrario. Hay un patrón en nuestro comportamiento y ese patrón indica un problema. Y los problemas no se arreglan repitiendo el error.

Insisto, aunque ahora la tendencia es insinuar que somos «la última mierda que cagó Pilatos», como diría Manolo Preciado, en que no se me ocurren muchas plantillas mejores que la nuestra. Y que equipos a los que hemos ganado porque eran muy malos, ya no están tan abajo y ya no son tan malos. Es normal en esta Liga Hymerpotion perder partidos que no esperas. Lo que no es normal es comportarse en el campo como lo hicimos en la primera parte del pasado domingo, por ejemplo. Eso es responsabilidad del entrenador.