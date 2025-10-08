El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El copresidente del Real Valladolid, Gabriel Solares, junto a Jorge Santiago, el pasado sábado en Canterac. Alberto Mingueza
Partido de vuelta

Presidente de cara, equipo de nalgas

Los hechos son los que, finalmente, aportan verdad o mentira al relato. De momento, Solares y su equipo no van de farol. Su apuesta por el valor de lo auténtico no es una farsa

Juan Ángel Méndez

Juan Ángel Méndez

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:49

Comenta

Ronaldo se quedó en la escena de Míster Marshall. Ahí terminó su legado. Su gestión le fue afantasmando hasta convertirle en un personaje áspero y ... distante con la ciudad y con su propio club. Gabo Solares ha hecho más en un puñado de días que su antecesor en el cargo durante los últimos siete años. El copresidente del Real Valladolid vive Valladolid y se deja ver allí donde se cuece algo importante. Nada más aterrizar, en vez de parapetarse en la típica tiniebla protocolaria, se estrenó en el pádel. Ahí, en el corazón de la urbe, aguantando el calor como el resto de los aficionados. No rehuyó una foto, una arenga, un consejo, una sonrisa. Va de frente y no tiene por qué esconderse. Su actitud de cara al exterior no es una pose. Este fin de semana el Betis, un clásico del fútbol modesto, se jugaba en Canterac una plaza en la Copa del Rey. Histórico. Ahí estaba Solares. Al día siguiente, El Quesos libraba un apasionante derbi contra el Burgos. Gabo, en el palco con una sudadera engalanada con el escudo de la selección española.

