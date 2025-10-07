El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Arnu, David Torres y Garriel saltan a los Anexos a una sesión de entrenamiento.

Arnu, David Torres y Garriel saltan a los Anexos a una sesión de entrenamiento. Espeso
Reflexiones de pizarra

'Canterano del Real Valladolid', denominación de origen

«Hablar de la cantera blanquivioleta es retrotraerse al mandato de Fernando Alonso con Ramón Martínez y Santiago Llorente como principales artífices en su creación»

Javier Yepes

Javier Yepes

Martes, 7 de octubre 2025, 12:24

Si algo quedó patente en la remontada, más de juego y ocasiones que de marcador, en el partido frente al Mirandés, fue precisamente la presencia ... de una serie de chicos surgidos de las categorías inferiores que vinieron a tomar relevo a quienes eran incapaces de sacar aquello adelante; algo con lo que, de paso, arreglaban el desajuste técnico inicial propuesto. Y para los menos iniciados en este tema la pregunta es obligada:

