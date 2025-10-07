'Canterano del Real Valladolid', denominación de origen

Si algo quedó patente en la remontada, más de juego y ocasiones que de marcador, en el partido frente al Mirandés, fue precisamente la presencia ... de una serie de chicos surgidos de las categorías inferiores que vinieron a tomar relevo a quienes eran incapaces de sacar aquello adelante; algo con lo que, de paso, arreglaban el desajuste técnico inicial propuesto. Y para los menos iniciados en este tema la pregunta es obligada:

- ¿Estamos hablando de la cantera?, pero, ¿tenemos nosotros cantera?

¡Por supuesto que la tenemos! Otra cosa bien diferente es que la utilicemos en forma, tiempo y número de manera conveniente.. Y lo que es más importante: que quienes rigen los destinos del club y su secretaria técnica crean en ella al grado de lo que Barca y Athletic lo hacen. Y les cito porque sé de lo que hablo.

Hablar de la cantera del Real Valladolid de forma efectiva y formal, es retrotraerse al mandato de Fernando Alonso con Ramón Martínez y Santiago Llorente como principales artífices en su creación. Es recordar a Borja, Minguela, Gail, Jorge Alonso, Juanjo Aragón y un largo etc que iniciaron un camino y generaron una denominación de origen: 'canterano del Real Valladolid'. Hablar de todos ellos es recordar catorce temporadas en Primera División de forma ininterrumpida con los chavales como grandes protagonistas.

Es recordar a Eusebio, Torrecilla y Juan Carlos, a Goyo Fonseca y Manolo Peña (q.e.p.d), a César Sánchez y Rubén Baraja, a Turiel y Chuchi Macón, a Benjamin y Rafa López, a Ferreras y Santi Cuesta… y por descontado a Onésimo Sánchez, Carlos Pereira y Juan Bernal aquella delantera del juvenil. O bien, y por finalizar, la última gran época a Óscar González y Sergio Asenjo. Y a todos los que pasaron desde las inferiores al primer equipo y contribuyeron a dar fe de lo que escribo.

Es traer a esta página una tradición nacida en los años ochenta y que se ha ido desvaneciendo por no ser tan trascendente como entonces lo fue. Y porque el domingo, ¡y por la nostalgia quizás!, me vino a la memoria al ver a tanto chaval junto en el campo haciendo un ejercicio de carácter, decisión y calidad que volcó el ánimo perdido de una afición que comienza a dudar.

En breve, y con mayor aporte de datos , escribiré sobre quienes forman este apartado fundamental en la vida de nuestro club. Los Garriel, Koke, Aceves, Torres, Chuki, Alani, Maroto, Delgado, Moreno, Arnu más Iván Alejo forman parte de esa denominación antes referida, pero ni son los únicos que están asomando ni crean que con ellos se acaba la serie.

Sin embargo, y aunque la cantera es vital para este club, ¡ojo!, no lo es todo. Y el acierto de traer a Tomeo y Guilherme viene a corroborar el aserto. De los del resto, probablemente confirmen lo importante que es tener canteranos.

Y llegados a este punto no puedo por menos de felicitar a Guillermo Almada por esa decisión de contar con ellos. No sé si la necesidad ha contribuido a la virtud, del mismo modo que la confección de una plantilla finalizada contra reloj y con parches. Lo que sí que es evidente es que por coherencia lo hago con el mismo entusiasmo con el que le censuro alguno de sus criterios de juego. Es mi obligación, y con gusto la cumplo. Lo del acierto, ya va en opiniones y gustos.

El acierto palmario es meter en el terreno de juego a Alani y el error del mismo grosor es tardar 22 minutos en hacerlo con Chuki, ya que la suma de ambos propició un giro copernicano de carácter positivo al juego del equipo... y que bien pudo haber llegado antes. Ahora la pregunta del millón es si esto dará para que ambos sean de la partida en Burgos, Juric mediante y de obligada presencia. La ecuación es fácil de resolver…. ¡los tres!