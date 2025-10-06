El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Chuki se lamenta tras una ocasión despediciada, con Delgado en primer término. A. Mingueza
Cantera vs cartera en el Real Valladolid

«Si tengo que elegir entre quedar en media tabla con jugadores anodinos o clasificar por debajo con jugadores de la casa, lo tengo claro. Muero con los míos»

Alberto Cuesta

Lunes, 6 de octubre 2025, 18:15

El 9 de septiembre de 1984, se disputó en Zorrilla un partido que pasaría a la historia del club. Debido a una huelga de futbolistas, ... los clubes de Primera y Segunda se vieron obligados a alinear jugadores del filial o juveniles. En el caso del Real Valladolid, que venció 1-0 al Racing de Santander, llegaron a participar 10 canteranos a la vez. Sin contar ese enfrentamiento por lo extraordinario de la efeméride, desconozco cuál es el récord de canteranos en un partido, pero el encuentro contra el Mirandés debe estar cerca.

