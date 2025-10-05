El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El Real Valladolid agobia al Mirandés, pero no pasa del empate

El equipo de Almada se sobrepone a una nefasta primera mitad con una intensa segunda parte en la que Ponceau marcó un golazo

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Domingo, 5 de octubre 2025, 21:12

Comenta

El Real Valladolid sacó un exiguo punto ante el Mirandés en Zorrilla, poco sustento para un equipo que necesitaba reponerse de dos derrotas consecutivas. El ... equipo de Guillermo Almada se desencuadernó en una preocupante primera parte, pero tocó la corneta en la segunda hasta embotellar a su rival con intensas oleadas ofensivas. Sin embargo, sólo Julien Ponceau se mostró clarividente para perforar el arco de Nikic tras una gran acción combinativa. El Pucela soñó con una remontada que no llegó y acabó dando las gracias que el Mirandés no atinase con dos ocasiones claras, ya en los segundos finales.

