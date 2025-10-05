El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Sergi Tenés lamenta una ocasión desperdiciada. A. Mingueza
De nuevo, a masticar arena

Revoluciones, volcanes, Pucela

«Por más que a la hinchada la guste escuchar consignas marciales, correr y sudar no es suficiente. Falta jugar»

Joaquín Robledo

Joaquín Robledo

Valladolid

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:14

El escritor francés Victor Hugo, testigo vital del siglo XIX, atestiguó: «Las revoluciones, como los volcanes, tienen sus días de llamas y sus años de ... humo». Al fin, ambos procesos arrancan con un desempeño convulso, se acrecientan mediante un trajín vehemente que paulatinamente se sofoca hasta devolver la quietud. Concluyen ambos con una humareda preámbulo de la ceniza que se perpetuará. Una sedimentación que bien abrirá un nuevo tiempo en el que se apuntalarán las reformas propuestas/impuestas por el nuevo poder o bien posibilitará el advenimiento de un periodo en que, represión mediante, se opaquen las aspiraciones subversivas. En no pocas ocasiones, enarbolan la bandera rebelde manos herederas del poder que supuestamente se pretende derrocar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

