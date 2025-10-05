El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Chuki gana un balón dividido a un defensa del Mirandés. A. Mingueza
El análisis

Más de una hora de regalo

«Al final con Alejo, Garriel, Torres, Alani, Chuki, Delgado y Arnu, el equipo hizo las mejores cosas. Para pensarlo»

Javier Yepes

Javier Yepes

Domingo, 5 de octubre 2025, 22:25

Comenta

Si al final resulta que con siete chicos de la cantera el equipo nos ofreció los minutos más interesantes y las acciones más llamativas de ... calidad individual, el cuerpo técnico ya tiene una idea a la cual agarrarse para empezar a olvidarse de los 'fijos discontinuos' que con feroz tesón ha mantenido para empezar a pensar en la sangre nueva proveniente de la casa.

