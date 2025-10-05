El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Jorge Delgado no llega a rematar una acción ofensiva del Pucela. A. Mingueza
Gambetas largas

Sin físico ni juego, conjunto vacío

«La presión adelantada no funciona, el once inicial se muestra inoperante y el sello de Almada solo se atisba en los últimos 25 minutos. Cuando las piernas bajan la intensidad, al Pucela se le hace de noche»

Juan Ángel Méndez

Juan Ángel Méndez

Domingo, 5 de octubre 2025, 21:44

Los cambios, más obligados que por necesidad

Guillermo Almada agitó el tablero con poca convicción. Más obligación que plan renove. Eliminó a Bueno, que no estaba tan mal, y fulminó a Ponceau, ... más nombre que rendimiento. El juego no mejoró. Todo lo contrario. El Pucela destiló menos elasticidad que un alambre. Enseñó sus costuras a balón parado. Envío al segundo palo, cabezazo, dejada y gol. Poca broma. Lachuer, a kilómetros de distancia de una versión aseada del pivote que deslumbró en Miranda, dejó su sitio en el descanso a Alani. El canterano aportó consistencia, presencia. La libreta de Almada se emborronó de tal manera que en el minuto 66 deshizo todo su plan ofensivo. Chuki, Delgado y Ponceau como antídoto a la apatía de Biuk, Canós y Meseguer. El empuje ofensivo creció, el tiralíneas del VAR habilitó el taconazo del francés. A partir de ahí, minuto 75, cambió todo, pero la remontada se quedó en empate.

