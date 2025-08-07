Almada retoca su once a falta de una semana para el inicio de Liga

El Real Valladolid sigue afinando su puesta a punto y este jueves, ante la mirada de los aficionados en una sesión a puerta abierta, el ... técnico uruguayo volvió a mover algunas piezas en su tablero. La mañana dejó pistas claras de por dónde pueden ir los tiros de cara al arranque oficial. El entrenamiento se dividió en trabajo con dos equipos bien definidos, y uno de ellos volvió a tener claro tinte titular.

El once que ensayó como teórico equipo principal estuvo compuesto por: Guilherme, en portería; Trilli, Nikitscher, Torres y Guille Bueno, para la línea defensiva; Chuki, Juric, Alani, Biuk, en el centro de campo; Latasa y Marcos André, en ataque.

Cambios respecto al anterior once

Respecto al partido de entrenamiento del miércoles (una especie de sustituto del tradicional Trofeo Ciudad de Valladolid), Almada ha introducido varias novedades. Trilli se ha adueñado del lateral derecho, y Bueno repite por izquierda. En la medular, Chuki ha ocupado la banda derecha en lugar de Amath, mientras que Biuk mantiene su lugar en la izquierda. También destaca la entrada de Nikitscher en el centro de la defensa, desplazando a jugadores como Jaouab o Tomeo (que ha jugado en el equipo suplente).

La pareja ofensiva formada por Latasa y Marcos André sigue asentándose como la gran apuesta del técnico. Y lo cierto es que la fórmula empieza a dar señales positivas. Almada insiste una y otra vez durante las sesiones en la necesidad de fijar a los centrales rivales con dos referencias claras arriba, abriendo así espacios para las llegadas desde segunda línea.

No es casualidad que Alani, uno de los centrocampistas con mejor zancada del equipo, firmase hoy uno de los goles de la mañana con un disparo llegando desde atrás. Ayer el protagonista fue Marcos André con una vaselina tras pase de Latasa, y hoy le tocó brillar al mediocentro. El gol está bastante repartido.

Detalles y ausencias

Al margen del grupo trabajaron hoy Sylla, Javi Sánchez, Delgado, Parente, Alin, Galde, Jaouab, Hugo San y Macías, mientras que Ponceau sigue fuera por lesión. En cuanto a Amallah, el club ha comunicado que también arrastra molestias, aunque su situación sigue marcada por este tramo final del mercado de fichajes.

Por ahora, Almada sigue puliendo automatismos y valorando alternativas, pero poco a poco se va dibujando el esqueleto de un equipo titular que empieza a repetir nombres. El sistema, con doble punta y extremos de perfil técnico, apuesta por un bloque reconocible y con llegada.