Guille Bueno llega para explotar su «uno contra uno» y «sus centros al área»

No se conocen hipotecas en lo que llevamos de mercado, y las que ya hay en la plantilla, o han encontrado una salida en las últimas semanas o llevan camino de hacerlo. La política de fichajes del Real Valladolid con la nueva propiedad, eso sí, abre el abanico y concede margen a futbolistas con proyección con un horizonte a tres años vista.

Guille Bueno, como antes Ponceau y en breve Mohamed Jaouab, firma hasta 2028 [Tomeo y Trilli firmaron hasta 2027], y su caso entra en el capítulo de JASPs (Jóvenes Aunque Sobradamente Preparados). El lateral gallego hubo de emigrar a Alemania para hacerse un hombre/nombre, y ganarse un sitio en el mercado español. «Le han regalado pocas cosas hasta llegar hasta aquí», ha resumido Víctor Orta en su presentación. «En el Depor la rompió con esa Copa juvenil ante el Barcelona, para mi fue el mejor jugador del partido, y luego tomó una decisión muy de gallego, que fue irse a triunfar a Alemania», añade el director deportivo, tan lacónico como preciso en la presentación de los nuevos jugadores. «[Guille] habla poco y trabaja mucho. Va a ser el que más va a currar».

Bueno, por su parte, se ha mostrado concreto y directo en su primera comparecencia. «He visto mucha ambición entre mis compañeros y espero dar alegrías, este club se lo merece porque viene de un año complicado», ha asegurado, apuntando que si algo le ha dado su experiencia en Alemania es madurez para gestionar, entre otras cosas, la presión que supone, en este caso, peler por un ascenso. «Personalmente no siento presión. Creo que las cosas se están haciendo bien y cuando se trabaja día a día los resultados van a salir, seguro, porque se va a ver reflejado en el campo. A nivel particular me centro en el día a día sin pensar en la presión», señala antes de definirse como un jugador de los denominados 'box to box'. «Me gusta ayudar en lo ofensivo, soy un jugador de ida y vuelta que trata de ayudar al central en lo que pueda, me gusta el uno contra uno en banda, y también trato de dar buenos centros a los compañeros sin olvidar la tarea defensiva».

En su última etapa en tierras alemanas coincidió con Sergio López, blanquivioleta en la 2020-21, quien le recomendó su fichaje por el Real Valladolid. «Mi temporada ha sido muy buena para ganar experiencia. La segunda alemana es complicada, con grandes clubes y grandes estadios, pero me adapté bien y he ganado mucho en experiencia. Sergio y yo nos llevábamos muy bien porque éramos los dos únicos españoles en el equipo, y fue un punto a favor en mi llegada porque tenía muy buenos recuerdos de Valladolid».

Al contrario que Ponceau, lesionado, Guille Bueno sí está disponible para debutar este sábado ante el Bristol (16 hora española). «Ya sabía que la preparación física con el míster era un punto importante. De ahí que hasta ahora hayamos estado al margen para intentar llegar con el resto. Ahora que trabajamos ya todos juntos, nos vemos bien y estoy preparado para jugar ya mañana», ha apuntado el jugador gallego.