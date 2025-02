¿Qué está pasando en el Real Valladolid?

Cuando quieres escribir un tuit, aparece sombreada automáticamente una pregunta que desaparece en cuanto pones la primera letra: «Qué está pasando?». Me parece una cuestión ... perfecta para la situación inaudita e inconcebible que atraviesa el Real Valladolid.

No merecemos esto. Es cierto que hay aficionados y personas del entorno del club que viven en la Calle de la Piruleta del País de la Gominola en el Mundo Mágico de la Luz y la Alegría (alguno, de manera interesada, interpretando un papel tan cansino como descarado), pero esa no es razón suficiente para justificar que el Real Valladolid sea el equipo con más descensos de Primera en el siglo XXI ni ser el único club de todos los que ha disputado más temporadas en el siglo pasado que en el actual que ha sufrido más descensos en el actual que en el pasado. No hay un motivo lógico ni razonable para que este club y esta afición tengan que sufrir como lo están haciendo. Nos cansamos de ver equipos que en un año tonto se meten en semifinales o final de Copa, pelean por ir a Europa o, simplemente, logran una salvación tranquila. Algunos incluso consiguen crear proyectos serios y atractivos y establecerse en Primera. Sin embargo, después de cinco descensos en veinte años y de dos consecutivos, a nosotros no nos podía tocar ese año tonto, sino que nos comemos otro descenso más y la peor temporada de la historia del club en Primera.

La situación es estúpidamente cómica. Hay que reconocer que Ronaldo es un cachondo que tiene unos Nazarios tan gordos que, cuando se menea, le campanean. El propietario cobarde que no da la cara y no tiene ni la decencia de pisar el estadio José Zorrilla, tiene el astronómico cuajo y atrevimiento de presentarse como candidato a la presidencia de la Confederación Brasileña de Fútbol, dar lecciones de gestión a otros equipos y decir que «en un año bueno el Valladolid podría conseguir la UEFA» (entrecomillo las palabras literales por si el príncipe Ali Ababwa quiere volver a contar conmigo para dar contenido a su LinkedIn). Todo lo que hace Ronaldo últimamente es para reírse a carcajadas. Lástima que no tenga ni puta gracia.

No entiendo cuál es el beneficio que obtienen de reducir a cenizas un club histórico. No entiendo qué quieren. No entiendo por qué no se van. No entiendo absolutamente nada. ¿Qué está pasando?