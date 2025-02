Ronaldo Nazário dice que el Real Valladolid podría «conseguir la UEFA» en un año bueno

Ronaldo Nazário se refirió brevemente al Real Valladolid en el transcurso de una entrevista de más de una hora en el canal de YouTube de ... su compatriota y también exfutbolista Romário de Souza, donde repasó su trayectoria profesional. En el último tramo de la charla, el presidente blanquivioleta comparó sus experiencias en el club vallisoletano y en el Cruzeiro brasileño cuando fue preguntado por su intención de presidir la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). «El mundo del fútbol me está llevando a ser comprendido y creo que en el futuro, en algún momento, esto sucederá. Tuve una experiencia muy dura con el Cruzeiro y, a pesar de ser una experiencia administrativa corta y la más exitosa de mi vida, tuve mucho desgaste. Todavía me estoy recuperando tras venderlo de todo el desgaste que sufrí y del riesgo que asumí porque el Cruzeiro estaba totalmente en quiebra», apuntó Ronaldo, que calificó como «un éxito« la venta del club brasileño al que salvó de «desaparecer».

En ese punto, Romário pidió a Ronaldo que estableciera los paralelismos entre el Cruzeiro y el Real Valladolid, club del que sigue ostentando la presidencia y la mayoría accionarial, aunque se encuentra en pleno proceso de venta. «Son dos clubes de proporciones diferentes. Valladolid es un club más discreto, en una ciudad de 400.000 habitantes. El Valladolid tiene una capacidad de inversión menor. Es un equipo que va a luchar por no descender. Tal vez, si un año va muy bien, conseguir una Copa de la UEFA o algo así. El Cruzeiro es un club grande y la presión es mayor. El Cruzeiro tuvo éxitos deportivos, pero administrativamente siempre fue un caos. Yo tenía una deuda moral con este club cuando salí de allí como futbolista para irme al PSV y creo que ahora la he saldado».

Romário de Souza preguntó a continuación a Ronaldo Nazário si las dos experiencias en el Cruzeiro y Real Valladolid le acreditan para ser presidente de la CBF y el aún presidente blanquivioleta entiende que está «preparado para hacer una gestión eficiente» ya que el «fútbol brasileño tiene muchas cosas que mejorar» porque se encuentra «parado desde hace muchos años, con poca inversión o casi ninguna». «Brasil es una fábrica de jugadores, pero tenemos que potenciar eso mucho más. Pero sí, me siente preparado y tengo muchas ideas nuevas. Hay muchas cosas que ya hacen otras federaciones del mundo. La CBF tenía que ser la entidad más querida de Brasil y, si un día yo llego a ella, mi objetivo pasará por hacer que el fútbol sea ese agente transformador de Brasil. No vemos proyectos sociales en la CBF ni inversión en nada de eso. Hay un potencial tan gigante que me encantaría poder ayudar y devolver todo lo que recibí del fútbol con una gestión histórica en la CBF. Es un gran desafío. La representación del fútbol brasileño fuera de Brasil es cada vez menor y hay una serie de cosas a las que podría contribuir en el caso de ser presidente de la CBF», insistió Ronaldo, reafirmando una vez más su intención para el corto-medio plazo.