Vox confirma la expulsión de la portavoz en el Ayuntamiento de Palencia

La dirección nacional de Vox ha confirmado la expulsión del partido de la portavoz en el Ayuntamiento de Palencia, Sonia Lalanda, por sus reiterados posicionamientos ... públicos en contra de las directrices marcadas por el Comité Ejecutivo de la formación derechista.

Se trata de una decisión que por el momento no es firme, puesto que la concejala palentina ha presentado ya un recurso de reposición ante el comité de garantías del partido y ha manifestado también que presentará un recurso de alzada ante el Comité Ejecutivo, en el caso de que se ratifique la expulsión.

Lalanda ha explicado que se trata de un procedimiento reglado por los estatutos del partido y que está en su derecho a defender su continuidad como miembro de Vox, a pesar de su actividad pública de rechazo a la dirección nacional de su partido. «Ya sé que es una lucha de David contra Goliath, pero me voy a mantener firme en mi lucha para que Vox sea aquello que la gente cree que es, pero que no es, ni de lejos», explica la concejala palentina, quien señala que Vox se ha convertido en un partido político que tritura cualquier tipo de discrepancia. «No queda nadie ya de los que hicieron grande a Vox. Solo Abascal y su guardia pretoriana. Y si expresas tu disconformidad con algo, te expedientan y te ponen a parir», señala.

Asimismo, explica que permanecerá como portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palencia hasta que la resolución de expulsión sea definitiva. Tras ello, Sonia Lalanda ha mostrado su intención de conservar el acta de concejala, con lo que seguiría en el Ayuntamiento de Palencia como edil no adscrita a ningún grupo política. De esta forma, sería el tercer miembro de la corporación municipal que quedaría en esta situación, como Ricardo Carrancio, expulsado del grupo de Vox por la propia Sonia Lalanda y su compañero Emilio Polo, y Domiciano Curiel, expulsado de Vamos Palencia.

Sonia Lalanda se ha mostrado también muy crítica con el presidente provincial de Vox, Matías Recio, por desvelar a un medio de comunicación la resolución del expediente que confirma la expulsión de la portavoz municipal. «Es grave. Se jactan de respetar los procedimiento y las normas del partido, pero las incumplen cuando quieren. Existe un deber de confidencialidad, pero ese señor ha filtrado el contenido de un expediente al que solo podemos tener acceso yo, como interesada, y el comité de garantías. Pero él ha vulnerado la Ley de Protección de Datos y el deber de confidencialidad, por lo que se le debería abrir un expediente también», ha señalado Sonia Lalanda.

Sobre la concejal ya pesa otra resolución de la ejecutiva nacional de Vox, por la que se le imponía una sanción de suspensión de militancia por seis meses. «Afortunadamente, no necesito la política para vivir, porque vivo de mi trabajo. Por ello, no me aferro al cargo. Pero tambien sé que los palentinos no me conocen por Vox, ya era una persona con una trayectoria política y siempre he sentido el aprecio de los palentinos. Por eso, sé que hubo mucha gente que me votó a mí, algunos lo haría porque iba en las listas de Vox, pero también otros, a pesar de ello», señala para justificar su decisión de mantener el acta de concejal. «Mi compromiso será el mismo y el programa electoral que defienda, también. Porque siempre he estado muy orgullosa de mi actuación política», manifestó.