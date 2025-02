Vox abre un expediente para expulsar del partido a la portavoz en el Ayuntamiento

«Ya no es el partido al que me afilié», asevera la portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Palencia, Sonia Lalanda, que previsiblemente será el próximo dirigente de la formación derechista que resulte expulsado del partido.

Lalanda, abogada en ejercicio y secretaria ... general del Ayuntamiento de Monzón de Campos, atesora una larga trayectoria política en la vida municipal de la capital palentina, en donde fue una de las fundadoras de la Agrupación Palentina Popular (APP) tras la ruptura del alcalde Antonio Encina con Alianza Popular (AP) a principios de los años 90, y llegó a formar parte de la corporación municipal durante un mandato. Regresó a la arena política dos décadas después de la mano de Vox, un proyecto que fue conformándose en la provincia de Palencia a su alrededor, con una primera presencia en solitario la corporación municipal durante el pasado mandato, y con un segundo asalto en las últimas municipales, en el que consiguió encabezar un grupo de tres concejales.

En estos años, la relación de Sonia Lalanda con los órganos de dirección el partido, tanto a nivel nacional como autonómico ha ido deteriorándose poco a poco, ya que la concejal palentina se ha mostrado abiertamente partidaria de una tendencia más liberal y cercana al entendimiento con el Partido Popular, como estrategia para desbancar al PSOE.

Sus continuos pronunciamientos públicos a través de sus cuentas en las redes sociales de planteamientos alejados de la ortodoxia del partido, su apoyo personal expreso a muchos de los dirigentes que han abandonado la formación, como Macarena Olona o Iván Espinosa de los Monteros, así como su reciente apoyo al manifiesto 'Recupera tu Vox', que critica la falta de democracia interna en el partido, han sido el caldo en el que se han ido cocinando los dos expedientes disciplinarios abiertos contra ella. Se trata de un largo proceso de discrepancias y diferencias de estrategia política que ha culminado en los últimos días con críticas directas al nuevo responsable autonómico de la formación, el palentino David Hierro, al que acusa de actuar como «comisario político», e incluso al propio Santiago Abascal, al que le ha reprochado que actúa como «la muleta derecha de Pedro Sánchez».

Lalanda se ha mostrado totalmente en contra de la adscripción de Vox al grupo europeo de Patriotas y pide la vuelta al Partido de los Conservadores y Reformistas (ECR). «Es que le estamos haciendo el caldo gordo al PSOE con esta guerra abierta contra el PP. Lo primero es echar a Sánchez, no hundir al PP», insiste.

Se une a todos estos aspectos vinculados a la política nacional otros problemas mucho más domésticos del Vox palentino, como la expulsión del pasado año del grupo municipal de uno de sus tres integrantes, el concejal Ricardo Carrancio, que fue condenado por una agresión leve y unos insultos degradantes a una persona con discapacidad tras una discusión por los perros en un parque público. Carrancio fue expulsado por sus dos compañeros, sin que la decisión gustase realmente a la dirección del partido, que nunca llegó a pedir que dejase de representar a Vox en la Diputación Provincial. De esta forma, Ricardo Carrancio quedó en el Ayuntamiento como concejal no adscrito a ningún grupo político.

Esta es la situación en la que puede quedar la propia Sonia Lalanda si el expediente abierto por la dirección nacional de Vox se sustancia en la expulsión del partido, algo que la propia interesada, a la que todavía no se la ha comunicado oficialmente, ve como más que probable. «Yo todavía no he recibido ninguna notificación, pero sabemos que en la tarde del miércoles hubo una reunión del comité ejecutivo de Vox de Palencia en la que se anunció la apertura de ese expediente para expulsarme. Ellos sabrán lo que hacen, si quieren expulsarme que lo hagan, yo voy a seguir en el mismo lugar luchando por los intereses de los palentinos», asevera Sonia Lalanda, que ya adelante que no tiene pensado renunciar a su acta de concejal, con lo que si resulta expulsada de Vox tendría que convertirse en concejala no adscrita a ningún grupo, con lo que sería la tercera de la corporación municipal en estas circunstancias, tras Ricardo Carrancio, expulsado también de Vox, y Domiciano Curiel, de Vamos Palencia.

Este grupo podría llegar a aumentar si Vox expedienta también al concejal Emilio Polo, que abiertamente ha manifestado su apoyo absoluto a los postulados de Sonia Lalanda. «Estoy con ella al 100% y todos lo saben en el partido», recalca Emilio Polo, quien, por el momento, no tiene constancia de que haya algún expediente abierto contra él. «Podrían hacerlo, porque suscribo todo lo que dice Sonia, pero no tengo ninguna notificación. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo por los palentinos como he venido haciendo hasta ahora», indicó Emilio Polo, quien aún no se ha planteado qué decisión tomaría si Vox finalmente expulsa a Sonia Lalanda.