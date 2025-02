David Hierro, un soldado de Vox para apretar a Mañueco

Antonio G. Encinas Valladolid Miércoles, 5 de febrero 2025, 06:33 Comenta Compartir

Le preguntaron que si Juan García-Gallardo le había decepcionado. Era su primera rueda de prensa como nuevo portavoz después de una jornada de tensión, carreras y papeleos en el Registro de las Cortes de Castilla y León, y David Hierro, escoltado por ... todo el grupo, se fue por las ramas. Cosas del inconsciente, quiso dejar claro que su adhesión al proyecto de Vox es firme y desde los orígenes. Sin nombrar a nadie, pero. Porque Juan García-Gallardo no era de esa cohorte primigenia. «Llevo en Vox desde febrero de 2014. Estaba en mi casa cuando vi a Abascal en la tele, había salido del PP para crear un nuevo proyecto. Ese mismo día le llamé, tenía relación de hacía años por mi pertenencia a Nuevas Generaciones y le dije que a partir del día siguiente rompía mi carné y me afiliaba a Vox. No sabía adónde iba a llegar. Diez años después Abascal se ha convertido en el líder internacional más destacable del conservadurismo europeo, presidente de la tercera fuerza política española, líder reconocido por Meloni, por Trump, por Milei. Jamás hubiera pensado ese día de 2014 que iba a llegar Vox donde ha llegado. Pero el crecimiento de Vox no va a depender de quién sea el portavoz en las Cortes». Más que una respuesta, fue la arenga de un mitin.

Y es una respuesta que explica bien qué tipo de portavoz ha designado Bambú (la calle donde se ubica la sede de Vox en Madrid) para las Cortes de Castilla y León. Hierro era secretario del grupo y portavoz adjunto, con Carlos Menéndez como portavoz, mientras Vox formaba parte del Gobierno. Cuando se rompió la coalición y el ex vicepresidente de la Junta desembocó en las Cortes como portavoz, Menéndez y Hierro quedaron como adjuntos y se cayó del trío de voces autorizadas Iñaki Sicilia. Y ahora, al recomponer el grupo, Hierro sube un peldaño y Menéndez queda como adjunto. Noticias relacionadas Castilla y León David Hierro insiste en «los hechos: Gallardo no ha firmado la expulsión de los tránsfugas» Antonio G. Encinas El cartel electoral de Vox se abre: sube Carlos Pollán pero no se descarta otro 'Gallardo' Antonio G. Encinas Los procuradores expulsados de Vox en Castilla y León mantendrán el escaño Susana Escribano García-Gallardo: la intrahistoria de una salida no tan sorprendente Antonio G. Encinas En un puesto como el de portavoz, aunque parezca lo contrario, la oratoria no lo es todo. Menéndez se desenvuelve con más comodidad en esa lid, pero Hierro tiene hilo directo con Kiko Méndez Monasterio, el gran asesor de Santiago Abascal, y es un soldado político. No solo va a transmitir el mensaje que determine la formación. Lo va a hacer con vehemencia. Como cuando quiso, en la misma comparecencia, defender el liderazgo de Abascal. «El sábado iremos al congreso de Patriots [en Madrid] y le daremos un abrazo a Santiago Abascal», lanzó. La misma vehemencia en defensa de su partido la empleará en el hemiciclo contra el PP. Un PP que fue su escuela política, en realidad. Palentino de nacimiento (1978), David Hierro Santos es hijo de periodista, algo de lo que presume, y padre de dos hijos. Licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid, en su currículum oficial en las Cortes añade sus tareras como «técnico arqueólogo, gestión de didáctica museística y promoción de patrimonio cultural, asesor comercial, ejecutivo de cuentas y dirección comercial, emprendedor en el ámbito de Legaltech». Cuando llegó al parlamento autonómico lo hizo como asesor del primer procurador de Vox en Castilla y León, Jesús García-Conde. Rebeca Arroyo y Susana Suárez, hoy procuradoras, eran asesoras del parlamentario hasta ese momento y a Suárez, ex alcaldesa de Zaratán con el PP y 'derrotada' en las primarias provinciales tras apoyar a Borja García Carvajal en lugar de a Jesús Julio Carnero, la llamó Vox para ocupar la coordinación intermunicipal. Eso abrió la puerta a la llegada de David Hierro. Fue en febrero de 2020 y un año más tarde García-Conde dejaba el escaño para que pasara a manos de Fátima Pinacho. Pinacho y Hierro se convertían, así, en los dos parlamentarios más experimentados de Vox en las Cortes cuando llegaron los 13 escaños del 13F de 2022. Hierro, ya entonces con conexión directa con Madrid, participó activamente en las negociaciones para la investidura de Mañueco y el gobierno de coalición. De hecho, él entró junto a Juan García-Gallardo en el despacho de Alfonso Fernández Mañueco en las Cortes en la misma mañana en la que se iba a celebrar la constitución de las Cortes. Algunos de quienes han compartido pasillo con él en las Cortes a lo largo de estos cinco años aseguran haber sido testigos de su carácter vehemente, a veces excesivamente, con sus compañeros. Con la prensa tampoco tiene un trato sencillo, con críticas abiertas en las redes sociales, lo que no quita para que sea accesible, más ahora que es el portavoz. Las discrepancias con Juan García-Gallardo también han existido puertas adentro, especialmente desde que el burgalés regresó a las Cortes y se le impidió formar su propio equipo, como había tenido en la Vicepresidencia de la Junta. Por todo esto tiene especial relevancia la foto de la primera rueda de prensa, con todos los parlamentarios y los trabajadores del grupo presentes en una sala de la cuarta planta que se quedó pequeña. El mensaje fue rotundo: unidad, un objetivo claro, el crecimiento de Vox, y un líder por encima de todo, Santiago Abascal. La cadena de mando respira aliviada: donde antes había un ex vicepresidente que reclamaba su lugar, ahora hay un soldado fiel.

