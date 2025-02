Los procuradores expulsados de Vox en Castilla y León mantendrán el escaño

Susana Escribano Valladolid Sábado, 1 de febrero 2025, 19:05 Comenta Compartir

La intención de los dos procuradores expulsados de la bancada de Vox en las Cortes de Castilla y León es mantener el escaño. Esa es la primera reacción del salmantino Javier Teira y de la burgalesa Ana Rosa Hernando tras conocer la decisión disciplinaria de la dirección del grupo parlamentario que encabeza Juan García-Gallardo después de significarse en el movimiento interno de cargos públicos que demandan «democracia interna» en la elección de las direcciones del partido. Los dos expulsados han confirmado que no contemplan renunciar a su acta como parlamentarios autonómicos. Argumentan que ellos no se han movido ideológicamente de donde estaban, de «los principios que juramos en la toma de posesión de nuestro cargo», y que su desalojo del grupo parlamentario es la prueba de «la inexistencia de democracia interna en Vox». A la corriente crítica frente al oficialismo de Salamanca y Burgos se ha sumado Palencia.

Esa decisión deja al grupo de Vox con 11 procuradores y a Javier Teira y Ana Rosa Hernando en el gélido espacio que el Reglamento de las Cortes de Castilla y León reserva para los procuradores no adscritos, a los que en aplicación de un duro régimen diseñado en su día para combatir el transfuguismo se les asfixia económicamente con una restricción rigurosa de las dietas por asistencia a sesiones y políticamente al dejarles casi sin posibilidad de intervenir en debates. Perderán sus puestos en las comisiones en las que ahora participan y su presencia quedará restringida en la práctica a los plenos, ya que el Reglamento reserva a los no adscritos un puesto en una única comisión, pero desde la Mesa de las Cortes se les suele incorporar a una de las que no se reúnen nunca o casi nunca. Un aislamiento que comprobó María Montero tras abandonar Cs en la legislatura pasada.

«No todos cobramos 60.000 euros al año de una sociedad... pagadora de la mujer de Abascal, según dicen los medios», apuntan los expulsados

Javier Teira y Ana Rosa Hernando han respondido a la nota de prensa con la que la dirección del grupo parlamentario Vox comunicaba su expulsión en la tarde del viernes con un escrito en el que tachan la notificación que han recibido como de «dudosa legalidad» y se consideran víctimas de la «dedocracia» y la «economía circular» con la que dicen funciona internamente el partido ultraconservador. Su expulsión cristalizó tras horas de espera de directrices de la dirección nacional de Madrid. Finalmente los responsables del grupo parlamentario autonómico (Juan García-Gallardo, David Hierro y Carlos Menéndez) procedieron a hacer pública la expulsión y a exigir a los dos afectados que abandonaran el escaño por «coherencia» y «honestidad».

Algo que Teira y Hernando no van a hacer. «Nos expulsan del grupo parlamentario y del partido a dos procuradores de las Cortes de Castilla y León que hemos levantado la voz para disentir de la deriva antidemocrática y, por ende, antipatriótica en que estaba incurriendo», remarcan los defenestrados que llegan a usar expresiones para describir lo que está ocurriendo en Vox como «estafa piramidal» y «estructura de secta». Algo que a su juicio no pasaba antes y que atribuyen a personas de peso en la estructura nacional como Gabriel Ariza y Kiko Méndez-Monasterio, «principales proveedores de Vox y pagadores de la mujer de Abascal, según dicen los medios», puntualizan. «No todos cobramos 60.000 euros al año de una sociedad», añaden.

«Cada vez que cortan una cabeza creen asegurar las primarias de Abascal, pero desconocen que donde no hay justicia no hay paz, y que de donde se expulsa la libertad desaparece la autoridad», aventuran.

Ampliar Los tres integrantes de la dirección del grupo parlamentario de Vox (Menéndez, Hierro y García-Gallardo), saludan a consejeros del PP en septiembre pasado. M. Chacón-Ical

El primer pleno del año en las Cortes de Castilla y León gana en expectación. Si Teira y Hernando no cambian de opinión, se visualizará la plasmación de la ruptura en Vox, con ellos dos situados en un lugar separado de la última fila de escaños. Será la primera sesión que Luis Tudanca afronte como secretario general saliente del PSOE de Castilla y León, manteniendo una portavocía del grupo descafeinada, puesto que el dirigente que toma su testigo como líder del PSOE, el soriano Carlos Martínez Mínguez, está fuera de las Cortes. Todo ello en un parlamento con el PP en minoría (31 escaños de 81) tras la ruptura del pacto de gobierno por parte de Vox y con otro parlamentario autonómico, Francisco Igea, que fue expulsado de Ciudadanos, el partido por el que se presentó en febrero de 2022 como candidato a la Junta.

PP y Vox intentaron aplicar a Igea las penalidades de los procuradores no adscritos cuando ocurrió esto último, pero toparon con un Reglamento de las Cortes que impide expulsar a los parlamentarios del grupo mixto, que es en el que estaba desde principio de la legislatura el que fuera candidato de Ciudadanos. Eso no ocurre con Javier Teira y Ana Rosa Hernando, que comprobarán desde el minuto uno el aislamiento institucional y político que se les avecina.

La legislatura anterior se le aplicó ese régimen de los no adscritos a la salmantina María Montero en marzo de 2021 tras abandonar Cs cuando el PSOE presentó la moción de censura. Habiendo despachos en la holgada sede de las Cortes, cuando pidió un espacio de trabajo se le asignó una mesa en la biblioteca.