Vox expulsa del grupo parlamentario a los críticos Javier Teira y Ana Rosa Hernando

Era cuestión de tiempo y este viernes, después de una intensa jornada de llamadas y contactos con la dirección nacional del partido, el grupo parlamentario Vox ha acordado la expulsión de los dos procuradores críticos, Javier Teira (Salamanca) y Ana Rosa Hernando (Burgos). Ambos ... pasarán a ser considerados como no adscritos, si es que deciden conservar el acta y no entregarla para dejar paso al siguiente nombre en las respectivas candidaturas en las elecciones autonómicas de 2022.

«El Consejo de Dirección del Grupo Parlamentario Vox», formado por sus portavoces y secretario, Juan García-Gallardo, David Hierro, Carlos Menéndez y Matías Recio, coordinador parlamentario, ha calificado las declaraciones de ambos procuradores como «graves». «Se acuerda la expulsión del grupo parlamentario de estos dos procuradores, procediendo a dar inicio a los trámites para su ejecución», explican en un comunicado. Esto implica, en primer lugar, dar cuenta de la expulsión a la Mesa de las Cortes. Además, «se pondrá inmediatamente en conocimiento del Comité de Garantías del partido dicha decisión», para que además se les sancione «como autores de varias faltas graves o muy graves», lo que conllevaría la pérdida «de la condición de afiliado».

Para este Consejo de Dirección no se puede hablar de «rebelión» porque se trata de opiniones personales, ya que ninguno de los dos forma parte de órganos del partido. Sin embargo, en la creación de la plataforma 'Recupera tu Vox', auspiciada por Ana Rosa Hernando y apoyada por Javier Teira y por Sonia Lalanda, concejal del Ayuntamiento de Palencia, ambos han insistido en que tienen el apoyo de muchos concejales y militantes del partido. «Son opiniones y valoraciones movidas por ambiciones personales», consideran en el Grupo Parlamentario.

«Ambos son cargos electos por un sistema de designación que ahora critican y dicen no compartir», añaden. Y es que la plataforma reclama «mayor democracia interna» en el partido y que se celebren primarias en aquellas provincias que cuenten con más de quinientos afiliados. Una circunstancia que no figura en los estatutos de Vox, que cuentan con una estructura vertical y muy jerarquizada, en la que la dirección nacional, desde Madrid, tiene plena capacidad de decisión. El mejor ejemplo fue cuando se decidió la ruptura de los gobiernos autonómicos de coalición, medida en la que no todos los implicados estuvieron de acuerdo, pero que se acató. «El sistema de designación de candidatos se recoge en los estatutos del partido, amparados por el 93% de sus afiliados hace menos de un año», defiende el Grupo Parlamentario.

Ampliar Ana Rosa Hernando, durante una intervención en las Cortes de Castilla y León.

Mientras tanto, los críticos aseguraban que este movimiento tendrá seguimiento en otras provincias. En determinados ámbitos se habla incluso de la intención de Iván Espinosa de los Monteros de promover un nuevo partido en el ala derecha del espectro político; de una posible unión con Macarena Olona y otros ex de Vox… Son rumores que ninguna de las partes implicadas dan como muy fiables a estas alturas de la partida, a quince meses de las urnas en Castilla y León y con 2027 como horizonte de las elecciones generales. Salamanca, Burgos y Palencia aportan cinco de los trece procuradores de Vox en las Cortes de Castilla y León, dos del lado crítico, Javier Teira (número 3 por Salamanca, procurador tras la salida de Teresa Rodríguez como alto cargo a la Consejería de Agricultura) y Ana Rosa Hernando (número 2 por Burgos); y otros tres serían 'oficialistas': David Hierro (único procurador por Palencia), Carlos Menéndez (número 1 por Salamanca) e Iñaki Sicilia (número 1 por Burgos).

«No ha sido pensado con ningún tipo de estrategia, sino que hay desconexión total de la dirección con el Vox real», defendía Ana Rosa Hernando en conversación con El Norte este viernes por la mañana. «Reivindicamos lo mismo que en toda España, que haya más democracia interna y que se pueda elegir el presidente provincial de forma democrática, no a dedo. No es una rebelión, pero se insta a la cúpula nacional a reafirmar su lealtad a los principios fundacionales», decía la procuradora. Además, pedían que el partido opte por abandonar el grupo parlamentario Patriots, en el hemiciclo de Bruselas, para integrarse en el grupo de Conservadores y Reformistas (ECR). O lo que es lo mismo, dejar de lado a Le Pen y Orbán y unirse a Meloni. Aquí la crítica del Grupo Parlamentario se torna ácida: «No deja de causar asombro cómo los implicados hablan de volver a los principios fundaiconales y raíces de Vox, cuando ninguno de ellos formó parte de esas raíces».

«No temo nada. Estoy en un partido cuyo lema era 'sin miedo a nada ni a nadie'», afirmaba la burgalesa.

Consecuencias de la expulsión

Si Teira y Hernando deciden mantener el acta, la 'geometría variable' de la que se habla en el Congreso de los Diputados será una broma. El PP contará con 31 escaños de 81. La segunda fuerza son los 28 del PSOE con Luis Tudanca de salida y Carlos Martínez sin presencia en el hemiciclo. Luego estará Vox, con la Presidencia en manos de Carlos Pollán, el ex vicepresidente de la Junta como portavoz y 11 diputados que suman mayoría con el PP por sí solos, pero con un escasísimo margen de 1 voto. Los dos no adscritos, Teira y Hernando, sin despacho ni presencia en comisiones, que son las que nutren su sueldo a base de dietas por asistencia en unas Cortes en las que solo cobran dedicación exclusiva 25 de los 81 procuradores. Soria ¡Ya! y UPL, con 3 cada uno en un grupo. Y Unidas Podemos, Por Ávila y Francisco Igea, en el Grupo Mixto.

Las consecuencias económicas para los dos expulsados, si se mantienen en las Cortes, son radicales. El precedente más cercano es el de María Montero, parlamentaria de Ciudadanos que pasó a no adscrita tras la fallida moción de censura del PSOE contra Alfonso Fernández Mañueco en 2021. Montero ingresó, en solo un trimestre de 2021, por asistencia a comisiones, 6.600 euros. Tras salir del grupo parlamentario perdió toda presencia en las comisiones y solo cobró por la asistencia a los plenos: en los siguientes nueve meses ganó menos, en total, que lo que le aportaron las comisiones entre enero y marzo: 5.280 euros.

Teira y Hernando solo cobran por asistencia a plenos y comisiones y kilometrajes. A 220 euros la sesión. Hernando presidía la de Agricultura, vicepresidía la de Sanidad y era portavoz de Vox en Educación y Presidencia. Teira presidía la de Relaciones con el Procurador del Común, vicepresidía la de Educación y era portavoz de Vox en Agricultura y Economía. Así, en el primer semestre de 2024 (últimos datos oficiales publicados), Javier Teira ingresó 17.600 euros en concepto de dietas por asistencia (incluye plenos) y Ana Rosa Hernando, 14.300. Partidas que se van a quedar reducidas al máximo. Por ejemplo, entre enero y junio se han acordado 19 sesiones plenarias. Esto es: 4.180 euros en seis meses.