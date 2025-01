El pulso en Vox se agrava: Burgos, Salamanca y Palencia piden «democracia interna»

Miembros de Vox en Burgos, Salamanca y Palencia, algunos de ellos cargos políticos, han iniciado un camino que, aseguran, va a tener seguimiento en otras provincias españolas: pedir más «democracia interna» en los procesos para designar a los presidentes provinciales. Son tres provincias que ... aportan cinco de los trece procuradores de Vox en las Cortes de Castilla y León. De esos cinco parlamentarios, dos se sitúan en ese lado crítico: Javier Teira (número 3 por Salamanca, procurador tras la salida de Teresa Rodríguez como alto cargo a la Consejería de Agricultura) y Ana Rosa Hernando (número 2 por Burgos). Otros tres serían 'oficialistas': David Hierro (único procurador por Palencia), Carlos Menéndez (número 1 por Salamanca) e Iñaki Sicilia (número 1 por Burgos).

Son movimientos reivindicativos que se sitúan en un contexto preelectoral. «No ha sido pensado con ningún tipo de estrategia, sino que hay desconexión total de la dirección con el Vox real», defiende Ana Rosa Hernando (Vox Burgos, crítica). En el otro lado, de momento, silencio oficial y diálogo con Madrid para tomar una decisión sobre la respuesta a estos 'rebeldes'. Algunas fuentes consideran, sin embargo, que este conato de rebelión obedece a intereses particulares que tienen que ver con la formación de listas electorales.

Y es que en Castilla y León quedan, si Mañueco no decide nada 'sensu contrario', 15 meses para las elecciones autonómicas. Y el Congreso de los Diputados aprobó en agosto una 'Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres' que tiene su efecto en la conformación de candidaturas electorales. Porque reforma la ley electoral para incluir un matiz. Hasta ahora, cualquiera de los dos sexos debía tener una representación mínima de un 40% en las listas, dispuesta en bloques de cinco. Es decir, entre los cinco primeros de una candidatura debía haber una distribución de 3-2. Pero a efectos prácticos podrían ser los tres primeros de un sexo y los dos siguientes, de otro. En León, los tres primeros nombres en la lista de Vox eran hombres (Carlos Pollán y Miguel Suárez, que obtuvieron escaño, e Ildefonso del Fueyo). Lo mismo en Palencia: David Hierro (procurador), Luis Zurro y Miguel Gómez. La reforma de la ley obliga ahora a que las listas sean 'cremallera'. «Deberán tener una composición paritaria de mujeres y hombres, integrándose las listas por personas de uno y otro sexo ordenados de forma alternativa», reza el texto, con algunas excepciones en municipios pequeños.

Las encuestas que se manejan en los últimos tiempos hace que en circunscripciones como Salamanca Vox, que obtuvo dos escaños en 2022, se vea lejos del tercero. Si Carlos Menéndez, portavoz adjunto en las Cortes y presidente provincial, ocupa el número 1 y el número 2 tiene que asignarse a una mujer, Javier Teira, actualmente procurador, se iría como mucho al número 3 con pocas posibilidades de salir elegido.

Piden «democracia interna» y que Vox deje el grupo europeo Patriots, de Le Pen y Orbán, para unirse a ECR, con Meloni

No hay nada de eso, defiende Ana Rosa Hernando. «Reivindicamos lo mismo que en toda España, que haya más democracia interna y que se pueda elegir el presidente provincial de forma democrática, no a dedo. No es una rebelión, pero se insta a la cúpula nacional a reafirmar su lealtad a los principios fundacionales», dice Hernando. Lo piden para aquellas provincias en las que la formación cuente con más de quinientos afiliados. No solo eso. Hernando ha puesto en marcha una plataforma que ha llamado 'Recupera tu Vox' en la que pide, además, que el partido opte por abandonar el grupo parlamentario Patriots, en el hemiciclo de Bruselas, para integrarse en el grupo de Conservadores y Reformistas (ECR). O lo que es lo mismo, dejar de lado a Le Pen y Orbán y unirse a Meloni.

«No temo nada. Estoy en un partido cuyo lema era 'sin miedo a nada ni a nadie'», afirma Hernando. Sin embargo, y ante la posibilidad de un efecto contagio en otras provincias que han cambiado recientemente sus comités ejecutivos provinciales (CEP), como Palencia o Valladolid, la dirección de Vox en Madrid está en comunicación con sus dirigentes en Castilla y León. Una posibilidad es que el partido reclame su dimisión como procuradores y les exija su acta.

Una expulsión dejaría a los procuradores críticos como no adscritos si se niegan a entregar el acta

Esto no es descabellado. En el propio hemiciclo autonómico hay casos. Ciudadanos exigió a Francisco Igea que dejara su puesto y su acta tras sus reiteradas diferencias de opinión respecto a la dirección nacional y su decisión de apoyar a Izquierda Española en las elecciones europeas. Dejó el partido -o le dejaron, casi simultáneamente- pero siguió con el escaño integrado en el grupo mixto, donde comparte portavocía con Pablo Fernández (Unidas Podemos). Otra situación menos drástica se dio en el PSOE. Luis Tudanca decidió degradar a Nuria Rubio, portavoz adjunta, a procuradora rasa por pertenecer a la corriente crítica que impulsaba Ferraz.

Ni Teira ni Hernando son procuradores con dedicación exclusiva. En este caso, el precedente más cercano es el de María Montero, parlamentaria de Ciudadanos que pasó a no adscrita tras la fallida moción de censura del PSOE contra Alfonso Fernández Mañueco en 2021. Montero ingresó, en solo un trimestre de 2021, por asistencia a comisiones 6.600 euros. Tras salir del grupo parlamentario perdió toda presencia en las comisiones y solo cobró por la asistencia a los plenos: en los siguientes nueve meses ganó menos, en total, que lo que le aportaron las comisiones entre enero y marzo: 5.280 euros. En este caso, si Vox castiga a Teira y Hernando con la expulsión, pasarían a ser no adscritos. Eso restringe las percepciones económicas a las dietas por plenos y kilometrajes y además, en su condición de no adscritos, pierden el derecho a tener un despacho y quedan fuera de cualquier grupo parlamentario y de todas las comisiones menos una, que suele ser alguna de las que menos se reúnen.

Participar en comisiones supone ingresar en concepto de dietas una cantidad relevante, a 220 euros por sesión. Hernando preside la de Agricultura, vicepreside la de Sanidad y es portavoz de Vox en Educación y Presidencia. Teira preside la de Relaciones con el Procurador del Común, vicepreside la de Educación y es portavoz de Vox en Agricultura y Economía. Así, en el primer semestre de 2024 (últimos datos oficiales publicados), Javier Teira ingresó 17.600 euros en concepto de dietas por asistencia (incluye plenos) y Ana Rosa Hernando, 14.300.