Piden la dimisión del alcalde de Cigales tras su positivo en alcohol tras un accidente

J. C. Castillo

El Norte Valladolid Martes, 6 de mayo 2025, 13:06 Comenta Compartir

El PSOE de Valladolid ha pedido la dimisión y entrega del acta como concejal al alcalde de Cigales, el popular Jaime Rodríguez, después de que en la madrugada del sábado al domingo arrojara un resultado positivo en un control de alcoholemia al que se sometió después de sufrir un accidente a la salida de Cabezón.

En concreto, los socialistas instan al presidente del PP de Valladolid y de la Diputación Provincial, Conrado Íscar, a que exija a Rodríguez que dimita y entregue el acta como edil. «Por sus declaraciones, ni ha dimitido ni parece que tenga intención de hacerlo. Hace referencia al positivo en alcohol como una infracción administrativa, relatando que la sanción es de 500 euros, que con pronto pago se quedarían en 250 euros y a una pérdida de 4 puntos; no parece que estas declaraciones sean una asunción de responsabilidades, sino una excusa totalmente inaceptable», asevera la vicesecretaria general del PSOE en la provincia, Patricia Gómez Urbán.

Por su parte, el portavoz socialista en la Diputación, Francisco Ferreira, insiste en que «si cometes ese error, no tienes otra solución que marcharte a tu casa». «Los políticos, en este aspecto, debemos tener una conducta intachable, no es una conducta ejemplar ni para los vecinos de Cigale ni para la política provincial. No se puede consumir absolutamente nada de alcohol si te pones al volante», continúa.

Llevarlo a pleno

«El alcalde de Cigales quiere dar normalidad al accidente y a su consumo de alcohol, pero olvida que el alcohol, incluso en pequeñas cantidades, puede afectar a la visión, al tiempo de reacción, a la toma de decisiones en las maniobras, es decir, cualquier consumo de alcohol es un riesgo muy grave, por lo que si conduces no puedes beber absolutamente nada de alcohol» concluyen los socialistas.

Por último, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cigales, Jesús Martín, confía en que «no sea necesario llevar este tema al próximo pleno porque haya dimitido ya». «Presentaremos un escrito que registraremos para pedirle su dimisión», apunta.