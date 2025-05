El alcalde de Cigales da positivo en alcohol tras un accidente: «No ha sido delito»

Marco Alonso Valladolid Martes, 6 de mayo 2025, 00:20 | Actualizado 00:35h. Comenta Compartir

El alcalde de Cigales (Valladolid), Jaime Rodríguez, arrojó un resultado positivo en un control de alcoholemia al que se sometió después de sufrir un accidente ... a la salida de Cabezón en la madrugada del sábado al domingo. «Eran sobre las 3 de la mañana. Yo estaba en Cabezón de Pisuerga y al volver a mi casa me subí al coche para ir hacia Cigales. Iba por la carretera que pasa por Cabezón, dirección hacia la rotonda, y una persona no hizo el stop. Yo frené, pero me resultó imposible evitar el impacto, aunque el golpe no tuvo consideración grave, di con mi frontal contra la puerta del conductor del otro vehículo», relata Rodríguez.

El alcalde de Cigales reconoce que fue un error coger el coche después de haber bebido. «Lo primero que hacen como protocolo son las pruebas de alcoholemia, yo llevaba ya tiempo sin beber pero parece ser que no lo suficiente. Debería haber esperado más tiempo y di una tasa que no es delito, sino que es una infracción administrativa que está entre 0.25 y 0.50. La otra persona, sin embargo, sí que dio una tasa de delito, sí que iba en una tasa elevada. Al final lo más importante es que ambos estamos bien. Yo sí que tuve dolores después del momento de tensión, el domingo estaba con bastantes dolores a la espalda pero el lunes he podido ir a trabajar sin ningún tipo de inconveniente», indica. Rodríguez señala que esta es la primera vez que se ve involucrado en un siniestro. «Por supuesto, igual que esperé a coger el vehículo, debería haber esperado más hasta que la tasa hubiera bajado a niveles legales. Aunque me encontrara perfectamente para conducir, debería haber esperado más. la responsabilidad del accidente no fue mía, fue claramente de la otra persona. Ahora toca aprender de los errores que se cometen, aunque gracias a Dios ha quedado en daños materiales simplemente», indica. Otros sucesos en Valladolid Dos heridos al colisionar dos turismos en Valladolid tras saltarse uno un stop Conduce ebrio y choca contra otro vehículo en Miguel Íscar Detenido un joven por pegar a su madre y a su hermana en Delicias El alcalde de Cigales no ha desvelado si tiene intención de tomar alguna decisión sobre su futuro político tras lo ocurrido, pero apunta que ha puesto los hechos en conocimiento del diputado provincial de su zona. «Yo lo que he hecho es comunicárselo al diputado provincial de mi zona. Así se lo trasladé el domingo por la mañana. Ya se verá más adelante las decisiones que se tomen», concluye.

