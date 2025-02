David Hierro insiste en «los hechos: Gallardo no ha firmado la expulsión de los tránsfugas»

David Hierro iba a atender a la prensa a las 16:30, antes de la Comisión de Economía en la que Susana Suárez (procuradora de Vox por Segovia) relevó al ya expulsado Javier Teira (Salamanca). Se pospuso a las 19:15 por dos motivos. Para ... no verse atropellados por la propia Comisión, a la que además debían asistir José Antonio Palomo (Ávila) y Miguel Suárez (León). Y también para dar tiempo a que volvieran Carlos Pollán y Fátima Pinacho, de viaje institucional a Astorga, y así formar una foto de familia que simbolizaba unidad. Todos los procuradores tras el nuevo portavoz, David Hierro, en su primer mensaje tras la era Gallardo. Solo faltó la concejal de Laguna de Duero y próxima procuradora Isabel Pérez Martín, con quien se reunirán, explicó Hierro, en los próximos días.

Para cuando quiso intervenir ya había un nuevo tuit de García-Gallardo. «Siento que algunos estén intentando manipular mis palabras. No apoyo en absoluto los motivos que han llevado a dos de mis antiguos compañeros a desafiar públicamente a la dirección del partido», escribía, para después añadir que «hay que seguir apoyando a Vox».

Y ante eso, David Hierro decidió exponer «los hechos». «Hemos decidido expulsar a dos de los miembros del grupo parlamentario. Esto es una decisión que se remonta al viernes, cuando se reúne el consejo de dirección del grupo», comenzó. «En ese consejo se decide, por la gravedad de los acontecimientos, revisar el reglamento interno del grupo parlamentario y encontramos que lo violan flagrantemente. Ante la decisión de expulsarlos elevamos la decisión al partido y damos nuestro informe al comité de garantías. Algunos de vosotros os habéis puesto en contacto conmigo durante el fin de semana. El hasta entonces portavoz -por Juan García-Gallardo- no ha dicho nada este fin de semana. Hoy lunes se iba a proceder a la comunicación, como recoge el artículo 23 del Reglamento de las Cortes, en el que estipula que el portavoz debe dar comunicación con un escrito a la Mesa. Cuando hemos llegado todos para firmar esa decisión nos hemos encontrado con que Juan García-Gallardo no firmaba esa solicitud como le correspondía y que esas dos personas no podían ser expulsadas. Y Gallardo ha presentado su dimisión al partido».

Le preguntaron entonces si eso quería decir que Gallardo apoyaba a los dos ex procuradores. «He hecho el relato de los hechos tal y como han sido. Esta mañana habíamos quedado para comunicarles la expulsión que tenía que firmar y no lo ha firmado, sino que ha firmado su dimisión. No nos ha parecido lógico que una decisión tomada el viernes no se refrende con su firma el lunes».

Ahora, Vox intentará cambiar el foco rápidamente. Lo hará el fin de semana con la reunión del grupo Patriots, en el que se ha incluido Vox dentro del Parlamento Europeo. «En Castilla y León no hay líder de Vox, como se venía diciendo en muchos medios. El líder de Vox en Castilla y León, en Murcia, en Cataluña, se llama Santiago Abascal, Vox es un partido nacional sin baronías ni chantajes de fuera ni de dentro», sentenció Hierro.

El nuevo portavoz insistió en pedir el acta a los dos expulsados, que ya han advertido de que seguirán en el hemiciclo como no adscritos. Ante las acusaciones de haber sido desleales al partido con sus críticas públicas yb no haber utilizado los cauces internos para mostrar su descontento, ambos han asegurado a El Norte que sí lo han hecho y que no han encontrado respuesta. David Hierro no lo cree así: «No me consta. Si el Comité de Garantías decide expulsarles es porque no han utilizado esos cauces. En dos días ha decidido su expulsión tras analizar la situación», resumió.